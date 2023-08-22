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Соцвыплаты будут предоставляться по-новому: как изменятся правила с 1 сентября

22 августа 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Соцвыплаты с 1 сентября будут предоставлять по-новому — что изменится
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В сентябре 2023 года некоторые социальные выплаты будут предоставляться по-новому. Заработают новые правила назначения помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также продолжат выплаты пострадавшим от подтоплений в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

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Помощь для переселенцев

В сентябре при назначении выплат для внутренне перемещенных лиц начнут более тщательно проверять их имущественное положение. Согласно новым правилам выплат лишат граждан в случае:

  • приобретения нового авто (с года выпуска которого прошло менее пяти лет), кроме транспорта, приобретенного волонтерами и переданных на нужды обороны страны;
  • приобретения на сумму более 100 тыс. грн земельных участков, квартиры, дома (кроме жилья, полученного за государственные средства или из местного бюджета);
  • на депозитных банковских счетах суммарно лежит более 100 тыс. грн;
  • приобретения иностранной валюты (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или купленной для оплаты медицинских, социальных и образовательных услуг), банковских металлов более чем на 100 тыс. грн;
  • есть в собственности жилье на территориях, где ведутся активные/возможные боевые действия или оккупированные, если площадь более 13,65 квадратного метра на одного члена семьи.

Соцслужбы о прекращении выплат будут сообщать дополнительно, однако решение можно будет обжаловать, предоставив документы.

Также изменятся даты выплат средств помощи ВПЛ. Выплаты будут производиться 15 и 28 ежемесячно.

Остальным категориям украинских переселенцев будут оказывать помощь до конца января 2024 года. Сроки выплат автоматически продлили 1 августа на полгода (конец января 2024 года). После чего право на выплаты будет пересмотрено.

Помощь оказывается в следующих размерах:

  • лица с инвалидностью и дети — 3 тыс. грн;
  • другие лица — 2 тыс грн.

Лишать выплат в следующем случае:

  • пребывания за границей более 30 календарных дней подряд без веских причин, подтвержденных документально (служебная командировка или стажировка, пребывание на лечении или на реабилитации, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка и др.);
  • возвращения на заброшенное место жительства;
  • отбывания наказания в местах лишения свободы или осуждение за коллаборационизм.

Помощь для пострадавших от теракта на Каховской ГЭС

Правительство продлило срок приема заявлений на выплату пособий для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Заявки будут принимать теперь до конца октября 2023 года.

Размер помощи от государства — 5 тыс. грн. Их могут получить жители Херсонщины и Николаевщины, дома которых были подтоплены.

Пострадавшим будут предоставлять единовременную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы они как ВПЛ и получают ли выплаты на жительство.

То есть отменили необходимость проверки граждан, претендующих на назначение помощи относительно того, получали ли они помощь в качестве переселенцев.

Подавать заявки на получение пособия можно в любом органе социальной защиты.

Пенсионерам-пересленцам перенесли срок идентификации

Также правительство продлило сроки для идентификации получателей пенсий и социальных выплат в Ощадбанке до 31 декабря текущего года. Касается это внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля прошлого года.

Следовательно, до конца 2023 года даже в отсутствие идентификации государство будет в дальнейшем осуществлять выплаты, а Ощадбанк не будет блокировать банковские счета.

Больше о помощи

Напомним, в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и государственной поддержке. С 1 июня 2023 года заработал подход "деньги ходят за ребенком".

Также мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

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