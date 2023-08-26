Пенсии в Украине — кто из украинцев получит доплаты с 1 сентября

Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

С сентября текущего года в Украине масштабное повышение пенсионных выплат законодательно не запланировано. Однако некоторым категориям граждан предусмотрены денежные надбавки от ООН, а также доплаты "по возрасту".

Новини.LIVE рассказывают все, что известно о выплатах.

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Доплаты "по возрасту" к пенсиям

Ежегодно власти дважды повышали размер минимальную пенсию — 1 июля и 1 декабря, в связи с пересмотром размера минимального прожиточного минимума. В 2023 году на фоне войны он заморожен на уровне предыдущего года, потому минимальная пенсия составляет 2,09 тыс. грн.

В то же время право на доплаты по возрасту 70, 75 и 80 лет не отменили. В сентябре тем, кому столько исполнится, смогут получить:

пенсионеры, достигшие 80 лет и старше, получат дополнительно к пенсии по 570 грн;

гражданам, возраст которых 75-80 лет, доплатят надбавку в сумме 456 грн;

пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет получат по 300 грн.

Надбавки пенсионерам от ООН

В сентябре дополнительные надбавки выплатят пенсионерам, которые проживают в прифронтовых регионах. Средства предоставит ООН, однако на помощь будут иметь право не все.

Дополнительную денежную помощь выплатят пенсионерам, отвечающим следующим критериям:

являются внутренне перемещенными лицами, проживающими в регионах активных или вероятных боевых действий;

пенсионные выплаты менее 3 тыс. грн;

не получали с 1 марта этого года никаких выплат от разных международных организаций.

Заявку на финпомощь можно будет подавать на специальной платформе "єДопомога" по ссылке.

Размер определят как разницу между 3 тыс. грн и суммой пенсии, однако он не может быть меньше 100 грн. В случае, если у пенсионера пенсия 2,4 тыс. грн, то сумма надбавки составит лишь 600 грн.

Кроме того, Кабинет министров продлил сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке до конца текущего года. Речь идет о переселенцах, которые стали на учет до 24 февраля прошлого года.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине существует программа доплат к пенсиям для пожилых людей. Речь идет о доплате в 300 грн в месяц гражданам, достигшим 70 лет и выше. Главной причиной отсутствия выплат является размер пенсии, который не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.