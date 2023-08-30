Пенсии в Украине — граждан массово лишат выплат

Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН

Украинские пенсионеры, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут потерять выплаты. Это произойдет, если не будет соответствующих обращений в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Это прописано в законопроекте №9453, который парламент принял за основу.

Читайте также:

Что предлагает законопроект

Документ должен дополнить закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пунктом о том, что украинцам, до сих пор проживающие на оккупированных территориях или выехавшие на подконтрольные Украине регионы, выплаты пенсии будут осуществляться исключительно при уведомлении органов Пенсионного фонда о том, что им не выплачивает пенсии Россия.

Однако, как пишут юристы, в Министерстве социальной политики не уточнили ни в проекте закона, ни в пояснительной записке, в какой форме и в какие сроки следует подавать такие заявления.

Еще одним важным положением хотят дополнить закон, касающийся банковских счетов.

Предполагается, что банки смогут забирать деньги со счетов пенсионеров по требованию ПФУ в ситуации, если в течение шести месяцев не будут наблюдать движения средств на счете со стороны клиента.

Вернуть заблокированные средства смогут пенсионерам, которые пройдут физическую идентификацию в рамках законодательства по его первому требованию после выяснения обстоятельств и при наличии обоснованных оснований для возобновления выплаты пенсии.

Поэтому отменят выплаты в случае:

неполучения пенсии в течение полугода подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия расходных финансовых операций в банках по счетам, на которые производится выплата денег;

непрохождение физической идентификации в банках.

Что означает физическая идентификация

Физической идентификацией называют процедуру использования идентификационных сведений гражданина из документов, созданных на носителях или электронных данных, в ходе которой обеспечивается установление физлица. Ее проводят:

в органах Пенсионного фонда;

в личном электронном кабинете на портале е-услуг ПФУ посредством подписи "Дія. Підпис" ("Дія ID");

путем удостоверения консульским должностным лицом адреса проживания в порядке, что определено правлением ПФУ по согласованию с Минсоцполитики.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине существует программа доплат к пенсиям для пожилых людей. Речь идет о доплате в 300 грн в месяц гражданам, достигшим 70 лет и выше. Главной причиной отсутствия выплат является размер пенсии, который не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.