Індексація пенсій-2024 — українцям розповіли, чи буде підвищення виплат

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві соціальної політики України заявляють, що український уряд планує проведення масштабної індексації пенсій на тлі інфляції у 2024 році. Однак, від таких намірів можуть відмовитися за однієї умови.

Про це розповіла очільниця відомства Оксана Жолнович.

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Підвищення пенсій може не бути у 2024 році

Як зазначила голова Мінсоцполітики, у період воєнного стану кабінет міністрів України має повне право не проводити перегляду рівня пенсій, однак поки що такий варіант не розглядають.

"Ця вимога, визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити", — повідомила Жолнович.

Міністр зауважила, що цього року навіть на тлі війни влада не скасувала індексацію і підвищені виплати отримали мільйони українців. У 2024 році її також можуть провести, проте все залежатиме від того, як країна переживе наступну зиму.

"Наступного року спробуємо також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", — наголосила міністр соціальної політики.

Індексація пенсій у 2023 році

Як відомо, в Україні у березні поточного року провели індексацію пенсій та підвищили розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат деяким категоріям громадян. Розміри підвищення пенсії не могли бути меншими ніж 100 і більшими, ніж 1,5 тис. гривень. Індексацію провели на 19,7%.

За даними Пенсійного фонду, загалом з 1 березня перерахували 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579 гривень.

Зокрема, мінімальні пенсії у березні зросли так:

1,7 млн пенсіонерів від 65 років, які не працюють, та мають від 30 років страхового стажу для жінок та 35 для чоловіків — до 3,12 тис. грн, середній розмір підвищення становив 385 грн;

0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військові та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС) — на коефіцієнт збільшення 1,197.

У результаті середній розмір пенсії за пів року підвищився на 688 гривень або на 14,9% до 5,31 тис. гривень. При цьому інфляція в країні з початку року становила 4,6%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.