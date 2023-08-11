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Индексация пенсий в 2024 году: повышение выплат может не быть при одном условии

11 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Индексация пенсий-2024 — украинцам рассказали, будет ли повышение выплат
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики Украины заявляют, что украинское правительство планирует проведение масштабной индексации пенсий на фоне инфляции в 2024 году. Однако от таких намерений могут отказаться при одном условии.

Об этом рассказала глава ведомства Оксана Жолнович.

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Повышение пенсий может не быть в 2024 году

Как отметила глава Минсоцполитики, в период военного положения Кабинет министров Украины имеет полное право не проводить пересмотр уровня пенсий, однако пока такой вариант не рассматривают.

"Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить", — сообщила Жолнович.

Министр отметила, что в этом году даже на фоне войны власти не отменили индексацию и повышенные выплаты получили миллионы украинцев. В 2024 году она также может быть проведена, однако все будет зависеть от того, как страна переживет следующую зиму.

"В следующем году попробуем также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", — подчеркнула министр социальной политики.

Индексация пенсий в 2023 году

Как известно, в марте текущего года провели индексацию пенсий и повысили размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат некоторым категориям граждан. Размеры повышения пенсии не могли быть меньше 100 и больше 1,5 тыс. гривен. Индексацию произвели на 19,7%.

По данным Пенсионного фонда, всего с 1 марта пересчитали 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579 гривен.

В частности, минимальные пенсии в марте выросли так:

  • 1,7 млн пенсионеров от 65 лет, которые не работают и имеют от 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин — до 3,12 тыс. грн, средний размер повышения составил 385 грн;
  • 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военные и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС) — на коэффициент увеличения 1,197.

В результате средний размер пенсии за полгода повысился на 688 грн или на 14,9% до 5,31 тыс. грн. При этом инфляция в стране с начала года составила 4,6%.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Добавим, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

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