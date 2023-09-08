Пенсии в Украине — некоторые граждане не могут оформить выплаты

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что некоторые граждане сталкиваются с невозможностью оформить пенсионные выплаты. Речь идет о тех, кто в свое время уехал на заработки на территорию России и получил страховой стаж.

Об этом заявила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак во время эфира телемарафона "Единые новости".

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Проблемы в начислении выплат

По словам представительницы Минсоцполитики, граждане Украины, жившие в РФ или в оккупированном Крыму, а затем выехавшие на подконтрольную территорию, теперь не могут оформить пенсии.

У них нет такой возможности, ведь по украинскому законодательству для назначения пенсии необходимо получить подтверждение от органов Пенсионного фонда РФ о том, что российская сторона не выплачивает таким гражданам пенсии.

В целом, Украина во время полномасштабной войны не может получить соответствующую информацию от РФ и фактически не может предоставить пенсионные выплаты таким людям.

При этом речь идет не только о нескольких сотнях пенсионеров — потенциально таких лиц может быть существенно больше.

"Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между РФ и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, часть жизни работавших в России", — добавила представитель ведомства.

Утрата пенсионных выплат

Украинские пенсионеры, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут потерять выплаты. Это произойдет, если не будет соответствующих обращений в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Это прописано в законопроекте №9453.

Документ должен дополнить закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пунктом о том, что украинцам, которые до сих пор проживают на оккупированных территориях или выехали на подконтрольные Украине регионы, выплаты пенсии будут осуществляться исключительно при уведомлении органов Пенсионного фонда о том, что им не выплачивает пенсии Россия.

Однако, как говорят юристы, в Министерстве социальной политики не уточнили ни в проекте закона, ни в пояснительной записке, в какой форме и в какие сроки следует подавать такие заявления.

Больше о пенсиях

Напомним, украинским гражданам, несмотря на войну, продолжают начислять пенсии. Однако существуют случаи, когда выплаты могут временно прекратить, в частности, касается украинцев за границей.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики Украины уверяют, что государство проведет индексацию пенсии в 2024 году, невзирая на военное положение в стране. В то же время, над деталями выплат еще работают.