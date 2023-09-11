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Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

11 сентября 2023 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной
Пенсионер держит пенсию в руках. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Запорожье суд обязал украинца вернуть часть выплаченной пенсии в бюджет. Известно, что мужчина получал деньги из-за инвалидности и даже несмотря на то, что судебно-медицинская комиссия лишила его такого статуса, он все равно продолжал получать выплату.

Об этом говорится в материале издания OBOZREVATEL.

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Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет

Как сообщается в решении суда №333/4732/23, мужчина незаконно получал пенсию за инвалидность в период с июля 2021 по сентябрь 2022 год.

В то же время, еще в ноябре 2021 стало известно о том, что "Областной центр медико-социальной экспертизы" Запорожской областной не признал украинца инвалидом. Следовательно, ПФУ переплатил ему 26862 гривны.

"Взыскать в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области сумму переплаченной пенсии в размере 26 862 грн за период с 01.07.2021 по 31.08.2022 г. Заочное решение может быть пересмотрено принятым его судом по письменному заявлению ответчика 30 дней со дня его провозглашения", — сообщает суд.

Причины возвращения пенсии в бюджет

Следует отметить, что пенсию могут забрать по следующим причинам:

  • в случае, если есть ошибка в фамилии;
  • если человек получал выплату по фальшивым документам;
  • если лицо определенное время проживало за границей;
  • если не получали выплату 6 месяцев;
  • если лицо является переселенцем и сменило место жительства.

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право на пенсию с 55 лет. При этом пенсионные выплаты могут быть больше средних в стране, около 6 тыс. грн.

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