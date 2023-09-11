Пенсії в Україні — кому можна йти на пенсію у 55-т та одержувати 6 тис. грн

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни мають право на пенсію вже з 55 років. При цьому пенсійні виплати можуть бути більші за середні в країні, близько 6 тис. грн.

Про такі випадки розповідає видання PRO Гроші.

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Право на пенсію у 55-т

За українським законодавством, працівникам закладів освіти дозволяється виходити на заслужений відпочинок за вислугою років у разі досягнення 60-річного віку. Однак деяким педагогам надають право на пенсію з 55 років за наявності необхідного спеціального стажу. З квітня поточного року цю вимогу збільшили на пів року: із 29 років до 29 років та шести місяців.

При цьому таке підвищення вимог до стажу працівників не є останнім, адже з 1 квітня 2024-го вимоги знову збільшать ще на пів року.

Розмір пенсії педагогів

Вчителям, які вийшли на пенсію за вислугою років, розмір щомісячних виплат обчислюють на основі середньомісячного обсягу заробітку, отриманого до припинення роботи. Тобто кінцева сума пенсій залежатиме від:

тривалості робочого стажу;

розміру середньомісячного доходу.

Так, якщо працівник освіти у минулому отримував високу зарплату у навчальних закладах, бо окрім викладання вів різні гуртки чи був класним керівником, то й розмір пенсії матиме вищий. Зокрема, вчителі, які мали зарплатню у розмірі в 14,5 тис. гривень, станом на зараз матимуть щонайменше 5,7 тис. гривень пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

Також ми писали, що в бюджеті Пенсійного фонду України (ПФУ) на поточний рік сталися зміни. Уряд збільшив видатки на виплати пенсій деяким категоріям українців.