Пенсии в Украине — кому можно идти на пенсию в 55-т и получать 6 тыс. грн

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане имеют право на пенсию с 55 лет. При этом пенсионные выплаты могут быть больше средних в стране, около 6 тыс. грн.

О таких случаях рассказывает издание PRO Гроші.

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Право на пенсию в 55-ть

По украинскому законодательству, работникам учебных заведений разрешается выходить на заслуженный отдых по выслуге лет в случае достижения 60-летнего возраста. Однако некоторым педагогам предоставляется право на пенсию с 55 лет при наличии необходимого специального стажа. С апреля текущего года это требование было увеличено на полгода: с 29 лет до 29 лет и шести месяцев.

При этом такое повышение требований к стажу работников не последнее, ведь с 1 апреля 2024-го требования снова увеличат еще на полгода.

Размер пенсии педагогов

Учителям, вышедшим на пенсию по выслуге лет, размер ежемесячных выплат исчисляется на основе среднемесячного объема заработка, полученного до прекращения работы. То есть конечная сумма пенсий будет зависеть от:

продолжительности рабочего стажа;

размера среднемесячного дохода

Так, если работник образования в прошлом получал высокую зарплату в учебных заведениях, потому что кроме преподавания вел разные кружки или был классным руководителем, то и размер пенсии будет выше. В частности, учителя, которые имели зарплату в размере в 14,5 тыс. гривен, по состоянию на данный момент получат не менее 5,7 тыс. гривен пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, отменив ряд мелких надбавок.

Также мы писали, что в бюджете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на текущий год произошли изменения. Правительство увеличило расходы на выплаты пенсий некоторым категориям украинцев.