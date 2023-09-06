Пенсії в Україні — ПФУ отримав додатково 1,4 млрд грн на виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У бюджеті Пенсійного фонду України (ПФУ) на поточний рік сталися зміни. Уряд збільшив видатки на виплати пенсій деяким категоріям українців.

Про це розповів представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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Збільшення видатків ПФУ

За словами представника Кабміну, відповідно до рішення, збільшили видатки на виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та ветеранам. Загалом додатково виділили 1,384 млрд грн.

Так, гроші підуть на виплату пенсій чи щомісячного довічного грошового утримання, які не виплатили за період до місяця їх відновлення ВПО та громадянам, які відмовилися від довідки переселенця, зареєстрували місце проживання і постійно проживають на контрольованій Україні території.

Також спрямують кошти на виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності, які передбачені законами:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань";

урядовою постановою № 754 "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань".

Влітку уряд затвердив обсяг доходів Пенсійного фонду на рівні 768,9 млрд грн. Зокрема, з цієї суми:

власні доходи ПФУ — близько 451 млрд грн;

кошти за загальнообов'язковим державним соцстрахуванням — 27,7 млрд грн;

кошти держбюджету на покриття фінансування пенсійних програм та соцвиплат — 249 млрд грн;

кошти бюджету на покриття виплати субсидій та пільг — 37,9 млрд грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.