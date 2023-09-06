Пенсии в Украине — ПФУ получил дополнительно 1,4 млрд грн на выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В бюджете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на текущий год произошли изменения. Правительство увеличило расходы на выплаты пенсий некоторым категориям украинцев.

Об этом рассказал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Увеличение расходов ПФУ

По словам представителя Кабмина, согласно решению, увеличили расходы на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и ветеранам. В целом дополнительно было выделено 1,384 млрд грн.

Так, деньги пойдут на выплату пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые не выплатили за период до месяца их восстановления ВПЛ и гражданам, отказавшимся от справки переселенца, зарегистрировавшим место жительства и постоянно проживающим на территории Украины.

Также направят средства на выплаты разового пособия ко Дню Независимости, которые предусмотрены законами:

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

"О жертвах нацистских преследований";

правительственным постановлением №754 "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований".

Летом правительство утвердило объем доходов Пенсионного фонда на уровне 768,9 млрд грн. В частности, из этой суммы:

собственные доходы ПФУ — около 451 млрд грн;

средства по общеобязательному государственному соцстрахованию — 27,7 млрд грн;

средства госбюджета на покрытие финансирования пенсионных программ и соцвыплат — 249 млрд грн;

средства бюджета на покрытие выплаты субсидий и льгот — 37,9 млрд грн.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.