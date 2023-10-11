Пенсії в Україні — домашні працівники зможуть претендувати на виплати

Няня займається з дитиною. Фото: Unplush

У Верховній раді України (ВРУ) працюють над удосконаленням законодавства, що стосується діяльності тих, хто виконує домашню працю. Зокрема, йдеться про питання офіційних трудових договорів та права на основі них на пенсію.

Про це повідомляє Ligazakon.net.

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Детальніше про закон щодо домашніх працівників

Як зазначається, Комітет з питань соціальної політики ВРУ підтримує врегулювання домашньої праці й виконання положень Конвенції Міжнародної організації праці №189 на законодавчому рівні.

Йдеться про законопроєкт № 5695, який покликаний внести зміни у деякі законодавчі акти у частині регулювання праці домашніх працівників. Документ чекає на друге читання.

У Комітеті зауважили, що узаконення діяльності працівників, які на основі трудового договору займаються роботою з обслуговування домашнього господарства, дуже важливе питання. Оскільки це захистить права таких працівників.

Проєкт закону визначає обов'язкові умови трудового договору з домашніми працівниками:

своєчасна заробітна плата у визначеному обсязі;

державний захист від неправомірних дій роботодавців;

надання додаткових прав та гарантій для працівників, якщо проживають у домашньому господарстві.

Також це надасть можливість домашнім працівникам формувати майбутню пенсію. Проєкт передбачає добровільну учать у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування.

"За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт за реєстр. № 5695 у другому читанні й у цілому як Закон", — пише видання.

Більше про пенсії

Нагадаємо, що в Україні держава виплачує деяким громадянам пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Такі виплати призначають непрацездатним членам родини померлого, яких він утримував.

Також ми писали, що в Україні пенсіонеру вдалося відсудити у держави близько 140 тис. гривень. У рамках справи він отримає недоплачені державні кошти та компенсацію за моральну шкоду.