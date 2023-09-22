Пенсія у 70% від зарплати — кому з українців нараховують більше

Гроші у гаманці. Фото: google.com

В Україні держава виплачує деяким громадянам пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Такі виплати призначають непрацездатним членам родини померлого, яких він утримував.

Про те, які передбачені виплати за цим видом пенсії, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Розміри пенсій у зв'язку із втратою годувальника

Пенсія зі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого, які перебували на його утриманні.

Розмір пенсії у зв’язку зі смертю годувальника, якщо був військовослужбовцем, залежить від причини його смерті. Якщо годувальник помер чи загинув під час виконання обов’язків військової служби, то виплату призначають у розмірі:

частка 70% грошового забезпечення померлого чи загиблого бійця на кожного непрацездатного члена родини. Йдеться про батька, дружину (чоловіка), іншого непрацездатного члена родини такого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член родини;

частка 50% грошового забезпечення померлого чи загиблого військового на кожного непрацездатного члена родини якщо право на пенсію мають два чи більше непрацездатних членів родини, окрім батьків, дружини та чоловіка.

частка 30% грошового забезпечення годувальника, якщо помер чи загинув через нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби.

При цьому пенсія у разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена родини не може бути меншою двох розмірів прожиткового мінімуму для громадян, котрі втратили працездатність (зараз — 4,18 тис. грн).

Зараз пенсії у зв’язку із втратою годувальника, якщо він не служив в ЗСУ, встановлені на такому рівні:

частка 50% пенсії за віком — на одного непрацездатного члена родини;

частка у 100% пенсії за віком — на двох та більше непрацездатних членів сім'ї.

Водночас розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника не може бути нижче такого рівня:

100% прожиткового мінімуму для громадян, котрі втратили працездатність — на одного непрацездатного члена родини (зараз — 2,09 тис. грн);

120% — на двох (2,5 тис. грн);

150% — на трьох та більше непрацездатних членів сім'ї (3,13 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Також ми писали, що в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм можуть презентувати із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.