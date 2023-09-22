Пенсия в 70% от зарплаты — кому из украинцев начисляют больше

Деньги в кошельке. Фото: google.com

В Украине государство выплачивает некоторым гражданам пенсии по потере кормильца. Такие выплаты назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего, которых он содержал.

О том, как предусмотрены выплаты по этому виду пенсии, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Размеры пенсий в связи с потерей кормильца

Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его содержании.

Размер пенсии по смерти кормильца, если был военнослужащим, зависит от причины его смерти. Если кормилец умер или погиб при исполнении обязанностей военной службы, то выплату назначают в размере:

доля 70% денежного довольствия умершего или погибшего бойца на каждого нетрудоспособного члена семьи. Речь идет об отце, жене (супруге), другом нетрудоспособном члене семьи такого кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи;

доля 50% денежного довольствия умершего или погибшего военного на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два или более нетрудоспособных членов семьи, кроме родителей, жены и мужа;

доля 30% денежного довольствия кормильца, если умер или погиб из-за несчастного случая, не связанным с исполнением обязанностей военной службы.

При этом пенсия в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность (сейчас — 4,18 тыс. грн).

Сейчас пенсии по случаю потери кормильца, если он не служил в ВСУ, установлены на таком уровне:

доля 50% пенсии по возрасту — на одного нетрудоспособного члена семьи;

доля в 100% пенсии по возрасту — на двух и более нетрудоспособных членов семьи.

В то же время размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже такого уровня:

100% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность — на одного нетрудоспособного члена семьи (сейчас — 2,09 тыс. грн);

120% — на двоих (2,5 тыс. грн);

150% — на трех и более нетрудоспособных членов семьи (3,13 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, до конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.