Пенсії зростуть на 500 грн — хто з українців отримає доплату

Гривневі купюри. Фото: google.com

В Україні деяким громадянам призначають до пенсійних виплат доплату у понад 500 гривень. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про це повідомляє профільний портал Napensii.

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Хто має право на доплату у 500 грн

Як зазначає видання, доплати до пенсії отримають особи, які мають статус учасника бойових дій. Це передбачає закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Вони мають право на надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

При цьому таку доплату встановлюють незалежно від виду пенсії, яку отримує людина. У 2023 році розмір зазначеного прожиткового мінімуму встановлено на рівні 2093 гривні, відтак, розмір доплати становить 523 гривні.

Водночас загальна сума пенсії з усіма доплатами в учасника бойових дій не може бути нижчою за 210% прожиткового мінімуму, тобто 4,39 тис. гривні. Це передбачає постанова уряду № 656.

Інші доплати українцям

Деякі категорії пенсіонерів можуть отримати надбавки до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень.

На надбавки мають право три категорії пенсіонерів. Йдеться про:

пенсіонерів від 80 років, у яких немає працездатних родичів;

громадян, які потребують особливого догляду;

самотніх людей літнього віку.

Також громадяни мають право на "надбавки до пенсій за віком", але тільки пенсіонери, у яких сума пенсії не більша 10,34 тис. гривень (розмір середньої зарплати, який застосовують для обрахунку пенсії за 2020 рік).

Цьогоріч щомісячні компенсаційні виплати громадянам, які отримують пенсію за віком та досягнули певного віку становлять:

старше 80 років — 570 гривень;

від 75 до 80 років — 456 гривень;

від 70 до 75 років — 300 гривень

За відповідними доплатами не потрібно звертатися в органи Пенсійного фонду. Кошти автоматично виплачуватимуть щомісяця, на додаток до основної пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм можуть презентувати із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.