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Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

21 сентября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии вырастут на 500 грн — кто из украинцев получит доплату
Гривневые купюры. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторым гражданам назначают к пенсионным выплатам доплату более чем в 500 гривен. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Об этом сообщает профильный портал Napensii.

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Как отмечает издание, доплаты к пенсии получат лица, имеющие статус участника боевых действий. Это предусматривает закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Они имеют право на надбавку в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

При этом такую доплату устанавливают независимо от вида получаемой человеком пенсии. В 2023 году размер указанного прожиточного минимума установлен на уровне 2093 гривны, следовательно, размер доплаты составляет 523 гривны.

В то же время, общая сумма пенсии со всеми доплатами у участника боевых действий не может быть ниже 210% прожиточного минимума, то есть 4,39 тыс. гривны. Это предусматривает постановление правительства №656.

Другие доплаты украинцам

Некоторые категории пенсионеров могут получить надбавки к пенсии в размере 40% прожиточного минимума, то есть 837 гривен.

На прибавки имеют право три категории пенсионеров. Речь идет о:

  • пенсионерах от 80 лет, у которых нет трудоспособных родственников;
  • граждан, нуждающихся в особом уходе;
  • одиноких людей пожилого возраста.

Также граждане имеют право на "надбавки к пенсиям по возрасту", но только пенсионеры, у которых сумма пенсии не больше 10,34 тыс. гривен (размер средней зарплаты, применяемый для учета пенсии за 2020 год).

В этом году ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, получающим пенсию по возрасту и достигшим определенного возраста составляют:

  • старше 80 лет — 570 гривен;
  • от 75 до 80 лет — 456 гривен;
  • от 70 до 75 лет — 300 гривен

За соответствующими доплатами не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда. Средства будут автоматически выплачиваться ежемесячно, в дополнение к основной пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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