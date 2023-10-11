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Пенсии для домашних работников: в Раде готовят новый закон

11 октября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — домашние работники смогут претендовать на выплаты
Няня занимается с ребенком. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде Украины (ВРУ) работают над усовершенствованием законодательства, касающегося деятельности тех, кто выполняет домашний труд. В частности, речь идет о вопросах официальных трудовых договоров и правах на основе них на пенсию.

Об этом сообщает Ligazakon.net.

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Как отмечается, Комитет по социальной политике ВРУ поддержал урегулирование домашнего труда и выполнение положений Конвенции Международной организации труда №189 на законодательном уровне.

Речь идет о законопроекте № 5695, призванном внести изменения в некоторые законодательные акты в части регулирования труда домашних работников. Документ ждет второго чтения.

В Комитете отметили, что узаконивание деятельности работников, которые на основе трудового договора занимаются работой по обслуживанию домашнего хозяйства, очень важный вопрос. Потому что это защитит права таких работников.

Проект закона определяет обязательные условия трудового договора с домашними работниками:

  • своевременная заработная плата в определенном объеме;
  • государственная защита от неправомерных действий работодателей;
  • предоставление дополнительных прав и гарантий для работников, проживающих в домашнем хозяйстве.

Также это позволит домашним работникам формировать будущую пенсию. Проект предполагает добровольное участие в системе общеобязательного государственного соцстрахования.

"По результатам рассмотрения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект за реестр. № 5695 во втором чтении и в целом как Закон", — пишет издание.

Больше о пенсиях

Напомним, что в Украине государство выплачивает некоторым гражданам пенсии по потере кормильца. Такие выплаты назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего, которых он содержал.

Также мы писали, что в Украине пенсионеру удалось отсудить у государства около 140 тысяч гривен. В рамках дела он получит недоплаченные государственные средства и компенсацию за моральный ущерб.

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