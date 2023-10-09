Пенсії в Україні — яка категорія громадян отримає надбавку у 840 грн

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі пенсіонери мають право на надбавку до близько 840 гривень. Її виплачують такій категорії громадян — тим, хто має особливі заслуги перед Україною.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Доплати за особливі заслуги

Як зазначають у Фонді, громадяни, яких нагородили, зокрема, військовими орденами й медалями, можуть претендувати на доплати відповідно до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розміри таких доплат становлять від 20 до 40 % прожиткового мінімуму залежно від виду, а також кількості нагород. Тобто — від 418 до 837 грн. Нині це стосується і радянських нагород, і сучасних, які існують в Україні.

Військові, яким надали статус особи, котра має особливі заслуги перед Батьківщиною також можуть розраховувати на доплати. Такими вважають, зокрема, Героїв України, яким з 2014-го вручили орден "Золота Зірка", осіб, нагороджених орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також орденом княгині Ольги трьох ступенів.

За такий статус доплачують до пенсії 70% прожиткового мінімуму, 1,46 тис. грн, проте в деяких випадках надбавки сягають 10 тис. грн. Регулює виплати постанова уряду від 2 грудня 2009 року № 1309. З 1 січня 2023-го розмір таких доплат підвищили з однієї до трьох мінімальних заробітних плат, тобто з 6,7 тис. грн до 20,1 тис. грн. Отримувати їх можуть навіть ті Герої України, яким пенсію ще не призначили.

Доплати учасникам УБД

Згідно з чинним законодавством, учасники бойових дій мають право на додаткові доплати до пенсій. Надбавка становить 25% від прожиткового мінімуму. У 2023-му прожитковий мінімум дорівнює 2,09 тис. грн, тому нині розмір цієї надбавки становить 523 грн.

Регулює виплати постанова уряду №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій". Загальний розмір пенсії для учасників бойових дій з урахуванням усіх надбавок має становити не менше ніж 210% від прожиткового мінімуму. Тобто йдеться про суму у 4,39 тис. грн.

Доплату надають незалежно від типу пенсії.

Більше про пенсії

Нагадаємо, українське законодавство передбачає надання виплат у розмірі понад 2 тис. гривень деяким громадянам пенсійного віку. Йдеться про так звані "Соціальні пенсії".

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.