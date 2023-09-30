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Пенсії в Україні: хто з людей похилого віку має право на виплату у понад 2 тис. грн

30 вересня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонери можуть отримувати виплату у понад 2 тис. грн — що важливо знати про соцпенсію
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українське законодавство передбачає надання виплат у розмірі понад 2 тис. гривень деяким громадянам пенсійного віку. Йдеться про так звані "Соціальні пенсії".

Про те, хто має право на такі виплати, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Соціальною пенсією називають соціальну допомогу громадянам, які не відповідають законодавчим нормам і не мають права на пенсію. Загалом існує три види соціальних виплат, які розрізняються за призначенням. Серед них "за віком". Це – соціальна допомога громадянам, які:

  • досягнули пенсійного віку;
  • не мають достатнього стажу для оформлення пенсії.

Як призначають соціальну пенсію

Під час призначення соціальної пенсії головну роль грає наявність у людини страхового стажу, далі йде пенсійний вік.

Так, у разі якщо у людини є маленький страховий стаж, тобто менше 15 років, то можна розраховувати на мінімальний розмір пенсії, який прив’язаний до прожиткового мінімуму.

Якщо ж громадянин не працював офіційно і, відповідно, не мав взагалі стажу, то отримуватиме лише допомогу, а не пенсію.

Виплата має назву "Державна допомога особам, які не мають права на пенсію". Оскільки її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму, то розмір державної соцдопомоги цього року становить понад 2 тис. грн.

Відтак, громадяни, які досягають пенсійного віку і при цьому не мають потрібного стажу на звичайну пенсію, повинні звертатися в органи соцзахисту населення за місцем реєстрації чи фактичного проживання, щоб оформити таку пенсію.

Соцпенсію можуть отримувати не тільки громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні низці категорій громадян можуть виплатити пенсію достроково. Для цього необхідно відповідати деяким вимогам.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

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