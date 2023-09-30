Пенсіонери можуть отримувати виплату у понад 2 тис. грн — що важливо знати про соцпенсію

Пенсії в Україні: хто з людей похилого віку має право на виплату у понад 2 тис. грн
Українське законодавство передбачає надання виплат у розмірі понад 2 тис. гривень деяким громадянам пенсійного віку. Йдеться про так звані "Соціальні пенсії".
Про те, хто має право на такі виплати, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).
Кому держава гарантує соцпенсію
Соціальною пенсією називають соціальну допомогу громадянам, які не відповідають законодавчим нормам і не мають права на пенсію. Загалом існує три види соціальних виплат, які розрізняються за призначенням. Серед них "за віком". Це – соціальна допомога громадянам, які:
- досягнули пенсійного віку;
- не мають достатнього стажу для оформлення пенсії.
Як призначають соціальну пенсію
Під час призначення соціальної пенсії головну роль грає наявність у людини страхового стажу, далі йде пенсійний вік.
Так, у разі якщо у людини є маленький страховий стаж, тобто менше 15 років, то можна розраховувати на мінімальний розмір пенсії, який прив’язаний до прожиткового мінімуму.
Якщо ж громадянин не працював офіційно і, відповідно, не мав взагалі стажу, то отримуватиме лише допомогу, а не пенсію.
Виплата має назву "Державна допомога особам, які не мають права на пенсію". Оскільки її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму, то розмір державної соцдопомоги цього року становить понад 2 тис. грн.
Відтак, громадяни, які досягають пенсійного віку і при цьому не мають потрібного стажу на звичайну пенсію, повинні звертатися в органи соцзахисту населення за місцем реєстрації чи фактичного проживання, щоб оформити таку пенсію.
Соцпенсію можуть отримувати не тільки громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні низці категорій громадян можуть виплатити пенсію достроково. Для цього необхідно відповідати деяким вимогам.
Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.