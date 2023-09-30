Пенсионеры могут получать выплату более чем в 2 тыс. грн — что важно знать о соцпенсии

Пенсии в Украине: кто из пожилых людей имеет право на выплату более чем в 2 тыс. грн
Украинское законодательство предусматривает предоставление выплат в размере более чем в 2 тыс. гривен некоторым гражданам пенсионного возраста. Речь идет о так называемых "социальных пенсиях".
О том, кто имеет право на такие выплаты, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кому государство гарантирует соцпенсию
Социальной пенсией называют социальную помощь гражданам, не соответствующим законодательным нормам и не имеющим права на пенсию. В целом существует три вида социальных выплат, различающихся по назначению. Среди них "по возрасту". Это — социальная помощь гражданам, которые:
- достигли пенсионного возраста;
- нет достаточного стажа для оформления пенсии.
Как назначают социальную пенсию
При назначении социальной пенсии главную роль играет наличие у человека страхового стажа, далее следует пенсионный возраст.
Так, если у человека есть маленький страховой стаж, то есть менее 15 лет, то можно рассчитывать на минимальный размер пенсии, который привязан к прожиточному минимуму.
Если же гражданин не работал официально и, соответственно, не имел вообще стажа, то будет получать только пособие, а не пенсию.
Выплата называется "Государственная помощь лицам, не имеющим права на пенсию". Поскольку ее размер привязан к прожиточному минимуму, то размер государственной соцпомощи в этом году составляет боле чем в 2 тыс. грн.
Следовательно, граждане, достигающие пенсионного возраста и не имеющие нужного стажа на обычную пенсию, должны обращаться в органы соцзащиты населения по месту регистрации или фактического проживания, чтобы оформить такую пенсию.
Соцпенсию могут получать не только граждане Украины, но и переехавшие в Украину иностранцы и лица без гражданства.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут выплатить пенсию досрочно. Для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям.
Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.