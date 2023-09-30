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Пенсии в Украине: кто из пожилых людей имеет право на выплату более чем в 2 тыс. грн

30 сентября 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсионеры могут получать выплату более чем в 2 тыс. грн — что важно знать о соцпенсии
Пожилая женщина. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское законодательство предусматривает предоставление выплат в размере более чем в 2 тыс. гривен некоторым гражданам пенсионного возраста. Речь идет о так называемых "социальных пенсиях".

О том, кто имеет право на такие выплаты, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Социальной пенсией называют социальную помощь гражданам, не соответствующим законодательным нормам и не имеющим права на пенсию. В целом существует три вида социальных выплат, различающихся по назначению. Среди них "по возрасту". Это — социальная помощь гражданам, которые:

  • достигли пенсионного возраста;
  • нет достаточного стажа для оформления пенсии.

Как назначают социальную пенсию

При назначении социальной пенсии главную роль играет наличие у человека страхового стажа, далее следует пенсионный возраст.

Так, если у человека есть маленький страховой стаж, то есть менее 15 лет, то можно рассчитывать на минимальный размер пенсии, который привязан к прожиточному минимуму.

Если же гражданин не работал официально и, соответственно, не имел вообще стажа, то будет получать только пособие, а не пенсию.

Выплата называется "Государственная помощь лицам, не имеющим права на пенсию". Поскольку ее размер привязан к прожиточному минимуму, то размер государственной соцпомощи в этом году составляет боле чем в 2 тыс. грн.

Следовательно, граждане, достигающие пенсионного возраста и не имеющие нужного стажа на обычную пенсию, должны обращаться в органы соцзащиты населения по месту регистрации или фактического проживания, чтобы оформить такую пенсию.

Соцпенсию могут получать не только граждане Украины, но и переехавшие в Украину иностранцы и лица без гражданства.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут выплатить пенсию досрочно. Для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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