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Пенсіонерам тричі переглянуть виплати: які пропонують суми

28 вересня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у 2024 році тричі переглянуть виплати
Людина пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні 2024 року влада обіцяє здійснити перерахунок пенсійних виплат за три етапи. Перший стартує вже на початку нового року.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України на запит ЗМІ.

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Перегляд пенсій у 2024 році

Як зазначили журналістам у Мінсоцполітики, перший перегляд пенсій відбудеться 1 січня на тлі підвищення рівня мінімальної заробітної платні в Україні. У підсумку — мінімальна сума пенсії за віком для громадян, які досягнули 65 років, становитиме 40% від рівня мінімальної зарплати.

Вдруге повернуться до перерахунку пенсій на початку березня. Він відбудеться через збільшення рівня прожиткового мінімуму для громадян, котрі втратили працездатність. Також буде проведена масштабна індексація пенсій шляхом збільшення показника середньої зарплати (доходу) в країні, з якої сплачені страхові внески та враховано для обчислення пенсії.

Третій перерахунок відбудеться 1 квітня на тлі зростання розміру мінімальної зарплати (для громадян, яким є 65 років, мінімальний рівень пенсії за віком за наявності у чоловіків 35-ти, а у жінок 30-ти років стажу встановлять у розмірі 40% мінімалки), пенсіонерам, які продовжують працювати з урахуванням оновленого (підвищеного) стажу.

Зростання мінімальної пенсії

Як свідчить проєкт Держбюджету-2024, за рахунок підвищення мінімальної пенсії, розмір середньої виплати у 2024 році досягне 6 тис. гривень.

Згідно з ним, у січні відбудеться підвищення трьох категорій пенсійних виплат. Йдеться про зростання:

  • мінімальної пенсії: вона підвищиться з 2,09 тис. до 2,36 тис. гривень.
  • максимальної пенсії: вона збільшиться з 20,93 тис. до 23,61 тис. гривень.
  • підвищення за стаж наднорми: з 20,9 до 23,6 гривень  за місяць додаткового стажу.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні низці категорій громадян можуть виплатити пенсію достроково. Для цього необхідно відповідати деяким вимогам.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

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