Пенсии в Украине — в 2024 году трижды пересмотрят выплаты

Человек пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине в 2024 году власти обещают осуществить перерасчет пенсионных выплат в три этапа. Первый стартует уже в начале нового года.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины по запросу СМИ.

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Пересмотр пенсий в 2024 году

Как отметили журналистам в Минсоцполитики, первый пересмотр пенсий состоится 1 января на фоне повышения уровня минимальной заработной платы в Украине. В итоге минимальная сумма пенсии по возрасту для граждан, достигших 65 лет, составит 40% от уровня минимальной зарплаты.

Во второй раз вернутся к перерасчету пенсий в начале марта. Он состоится из-за увеличения уровня прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность. Также будет произведена масштабная индексация пенсий путем увеличения показателя средней зарплаты (дохода) в стране, с которой уплачены страховые взносы и учтены для исчисления пенсии.

Третий перерасчет состоится 1 апреля на фоне роста размера минимальной зарплаты (для граждан, которым есть 65 лет, минимальный уровень пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35-ти, а у женщин 30-ти лет стажа установят в размере 40% минималки), пенсионерам, продолжающих работать, с учетом обновленного (повышенного) стажа

Рост минимальной пенсии

Как свидетельствует проект Госбюджета-2024, за счет повышения минимальной пенсии размер средней выплаты в 2024 году достигнет 6 тыс. гривен.

Согласно ему, в январе состоится повышение трех категорий пенсионных выплат. Речь идет о росте:

минимальной пенсии: она повысится с 2,09 тыс. до 2,36 тыс. грн.

максимальной пенсии: она увеличится с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. грн.

повышение за стаж сверхнорму: с 20,9 до 23,6 гривны в месяц дополнительного стажа.

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Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут выплатить пенсию досрочно. Для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.