Пенсії у 2024 році — кому з українців платитимуть більше

Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році підвищиться як мінімальна пенсія, так і проведуть масштабну індексацію, яка охопить усіх пенсіонерів. При цьому механізм індексації буде інакший.

Про це розповіли представники Міністерства соціальної політики України.

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Індексація пенсій у 2024 році

В уряді заявили про те, що індексацію, яку як правило, проводять на початку березня на половину розміру інфляції попереднього року та половину від середнього за останні три роки річного зростання зарплат, реалізують за новими правилами.

Зокрема, у Кабінеті міністрів розкрили деякі деталі нової методики. Йтиметься про запровадження балів і коефіцієнтів. Відповідна система повинна:

зрівняти розміри пенсійних виплат незалежно від року, коли людина вийшла на заслужений відпочинок (здійснять осучаснення);

підвищити середній розмір пенсії до 6 тис. грн.

"Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року маємо провести індексацію. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету", — повідомила представниця Мінсоцполітики Дарина Марчак.

Підвищення мінімальної пенсії

Також із січня по червень 2023 року, відповідно до даних ПФУ, середня пенсія зросла з 4,6 тис. до 5,3 тис. грн. Тільки за рахунок підвищення мінімальної пенсії, розмір середньої виплати у 2024 році досягне 6 тис. грн.

Згідно з проєктом бюджету на 2024-й, у січні відбудеться підвищення трьох категорій пенсійних виплат. Йдеться про зростання:

мінімальної пенсії: вона підвищиться з 2,09 тис. до 2,36 тис. грн.

максимальної пенсії: вона збільшиться з 20,93 тис. до 23,61 тис. грн.

підвищення за стаж наднорми: з 20,9 до 23,6 грн за місяць додаткового стажу.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні низці категорій громадян можуть виплатити пенсію достроково. Для цього необхідно відповідати деяким вимогам.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.