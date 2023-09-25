Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Українцям перерахують пенсії: який буде графік підвищення і хто отримає більше arrow

Українцям перерахують пенсії: який буде графік підвищення і хто отримає більше

25 вересня 2023 07:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії у 2024 році — кому з українців платитимуть більше
Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2024 році підвищиться як мінімальна пенсія, так і проведуть масштабну індексацію, яка охопить усіх пенсіонерів. При цьому механізм індексації буде інакший.

Про це розповіли представники Міністерства соціальної політики України.

Читайте також:

Індексація пенсій у 2024 році

В уряді заявили про те, що індексацію, яку як правило, проводять на початку березня на половину розміру інфляції попереднього року та половину від середнього за останні три роки річного зростання зарплат, реалізують за новими правилами.

Зокрема, у Кабінеті міністрів розкрили деякі деталі нової методики. Йтиметься про запровадження балів і коефіцієнтів. Відповідна система повинна:

  • зрівняти розміри пенсійних виплат незалежно від року, коли людина вийшла на заслужений відпочинок (здійснять осучаснення);
  • підвищити середній розмір пенсії до 6 тис. грн.

"Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року маємо провести індексацію. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету", — повідомила представниця Мінсоцполітики Дарина Марчак.

Підвищення мінімальної пенсії

Також із січня по червень 2023 року, відповідно до даних ПФУ, середня пенсія зросла з 4,6 тис. до 5,3 тис. грн. Тільки за рахунок підвищення мінімальної пенсії, розмір середньої виплати у 2024 році досягне 6 тис. грн.

Згідно з проєктом бюджету на 2024-й, у січні відбудеться підвищення трьох категорій пенсійних виплат. Йдеться про зростання:

  • мінімальної пенсії: вона підвищиться з 2,09 тис. до 2,36 тис. грн.
  • максимальної пенсії: вона збільшиться з 20,93 тис. до 23,61 тис. грн.
  • підвищення за стаж наднорми: з 20,9 до 23,6 грн за місяць додаткового стажу.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні низці категорій громадян можуть виплатити пенсію достроково. Для цього необхідно відповідати деяким вимогам.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз