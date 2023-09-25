Пенсии в 2024 году — кому из украинцев будут платить больше

Украинцам пересчитают пенсии: какой будет график повышения и кто получит больше
В Украине в 2024 году повысится как минимальная пенсия, так и проведут масштабную индексацию, которая охватит всех пенсионеров. При этом механизм индексации будет иным.
Об этом рассказали представители Министерства социальной политики Украины.
Индексация пенсий в 2024 году
В правительстве заявили о том, что индексацию, которую, как правило, проводят в начале марта на половину размера инфляции предыдущего года и половину среднего за последние три года годового роста зарплат, реализуют по новым правилам.
В частности, в Кабинете Министров раскрыли некоторые детали новой методики. Речь пойдет о введении баллов и коэффициентов. Соответствующая система должна:
- сравнить размеры пенсионных выплат независимо от года, когда человек вышел на заслуженный отдых (осуществят осовременивание);
- повысить средний размер пенсии до 6 тыс. грн.
"Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но во время полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должны провести индексацию. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета", — сообщила представитель Минсоцполитики Дарья Марчак.
Повышение минимальной пенсии
Также с января по июнь 2023 года, согласно данным ПФУ, средняя пенсия выросла с 4,6 тыс. до 5,3 тыс. грн. Только за счет повышения минимальной пенсии размер средней выплаты в 2024 году достигнет 6 тыс. грн.
Согласно проекту бюджета на 2024 год, в январе состоится повышение трех категорий пенсионных выплат. Речь идет о росте:
- минимальной пенсии: она повысится с 2,09 тыс. до 2,36 тыс. грн.
- максимальной пенсии: она увеличится с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. грн.
- повышение за стаж сверхнормы: с 20,9 до 23,6 грн за месяц дополнительного стажа.
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Напомним, в Украине ряду категорий граждан могут выплатить пенсию досрочно. Для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям.
Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.