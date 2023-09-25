Пенсии в 2024 году — кому из украинцев будут платить больше

Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году повысится как минимальная пенсия, так и проведут масштабную индексацию, которая охватит всех пенсионеров. При этом механизм индексации будет иным.

Об этом рассказали представители Министерства социальной политики Украины.

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Индексация пенсий в 2024 году

В правительстве заявили о том, что индексацию, которую, как правило, проводят в начале марта на половину размера инфляции предыдущего года и половину среднего за последние три года годового роста зарплат, реализуют по новым правилам.

В частности, в Кабинете Министров раскрыли некоторые детали новой методики. Речь пойдет о введении баллов и коэффициентов. Соответствующая система должна:

сравнить размеры пенсионных выплат независимо от года, когда человек вышел на заслуженный отдых (осуществят осовременивание);

повысить средний размер пенсии до 6 тыс. грн.

"Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но во время полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должны провести индексацию. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета", — сообщила представитель Минсоцполитики Дарья Марчак.

Повышение минимальной пенсии

Также с января по июнь 2023 года, согласно данным ПФУ, средняя пенсия выросла с 4,6 тыс. до 5,3 тыс. грн. Только за счет повышения минимальной пенсии размер средней выплаты в 2024 году достигнет 6 тыс. грн.

Согласно проекту бюджета на 2024 год, в январе состоится повышение трех категорий пенсионных выплат. Речь идет о росте:

минимальной пенсии: она повысится с 2,09 тыс. до 2,36 тыс. грн.

максимальной пенсии: она увеличится с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. грн.

повышение за стаж сверхнормы: с 20,9 до 23,6 грн за месяц дополнительного стажа.

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Напомним, в Украине ряду категорий граждан могут выплатить пенсию досрочно. Для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.