Пенсії в Україні — кому та як підвищать виплати вже в січні 2024 року

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 січня 2024 року влада має намір підвищити розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто зможе отримати більше та як зростуть виплати.

Це передбачено у проєкті Державного бюджету на наступний рік.

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Як зміниться мінімальна пенсія у 2024-му

Згідно з проєктом бюджету, з 1 січня 2024 року планують підняти рівень мінімальної пенсії в Україні. Пов'язано це зі зростанням прожиткового мінімуму, підвищення якого також уряд заклав у проєкт на наступний рік.

Очікується, що рівень прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність, підвищать на 268 грн (з нинішніх 2093 грн до 2361 грн).

Через те, що мінімальну пенсію за віком встановлено на рівні прожиткового мінімуму, то вона не зможе бути нижчою за вищевказане підвищення, тобто 2361 грн з січня 2024 року.

Від прожиткового мінімуму залежить подальше обчислення пенсій та різноманітних надбавок, зокрема: надбавка за понаднормативний стаж, доплата за особливі заслуги, різні надбавки ветеранам війни та інших категоріям громадян.

Окрім того, до рівня прожиткового мінімуму прив'язані суми соцдопомог, які цьогоріч через війну взагалі не переглядали та не індексували.

Так, у разі ухвалення зазначеного бюджету прожитковий мінімум у сумі 2361 грн діятиме протягом усього 2024 року. Раніше відбувалося два перегляди його рівня.

Яка буде середня пенсія та коли проведуть індексацію

Як заявляють в уряді, у 2024 році індексацію мають намір провести за новим принципом, тобто проіндексують всі пенсії.

Запровадять коефіцієнти та бали, які дозволять громадянам з однаковими умовами виходу на "заслужений відпочинок", незалежно від його часу, одержувати однакові пенсії та однакову індексацію. Індексацію хочуть провести із 1 березня наступного року.

Очікується, що після індексації розмір середньої пенсії збільшиться до 6 тис. грн.

Водночас, середня пенсія цього року становить 5,31 тис. грн. За рік вона зросла на 874 грн, тобто на близько 20%.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.