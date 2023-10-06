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Пенсии в 2024 году: стало известно, кому повысят выплаты с 1 января и какие будут суммы

6 октября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кому и как повысят выплаты уже в январе 2024 года
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.

Это предусмотрено в проекте государственного бюджета на следующий год.

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Как изменится минимальная пенсия в 2024-м

Согласно проекту бюджета, с 1 января 2024 года планируют поднять уровень минимальной пенсии в Украине. Связано это с ростом прожиточного минимума, повышение которого правительство также заложило в проект на следующий год.

Ожидается, что уровень прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц повысят на 268 грн (с нынешних 2093 грн до 2361 грн).

Из-за того, что минимальная пенсия по возрасту установлена на уровне прожиточного минимума, то она не сможет быть ниже выше указанного повышения, то есть 2361 грн с января 2024 года.

От прожиточного минимума зависит дальнейшее исчисление пенсий и разнообразных надбавок, в частности: прибавка за сверхнормативный стаж, доплата за особые заслуги, разные надбавки ветеранам войны и другим категориям граждан.

Кроме того, к уровню прожиточного минимума привязаны суммы соцпомощи, которые в этом году из-за войны вообще не пересматривали и не индексировали.

Так, при принятии указанного бюджета прожиточный минимум в сумме 2361 грн будет действовать в течение всего 2024 года. Ранее происходило два пересмотра его уровня.

Какая будет средняя пенсия и когда будет проведена индексация

Как заявляют в правительстве, в 2024 году индексацию намерены провести по новому принципу, то есть проиндексируют все пенсии.

Внедрят коэффициенты и баллы, позволяющие гражданам с одинаковыми условиями выхода на "заслуженный отдых", независимо от его времени, получать одинаковые пенсии и одинаковую индексацию. Индексацию хотят провести с 1 марта следующего года.

Ожидается, что после индексации размер средней пенсии увеличится до 6 тыс. грн.

В то же время средняя пенсия в этом году составляет 5,31 тыс. грн. За год она выросла на 874 грн, то есть на около 20%.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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