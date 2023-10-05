Пенсії в Україні — за яких умов можна отримати виплати з 45 років

Пенсії з 45 років: за яких умов українці отримають виплати раніше
В Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.
Про це йдеться у матеріалах Міністерства оборони України.
Хто має право на пенсію у 45-ть
Як зазначають у Міноборони, військовослужбовці можуть виходити на пенсію за вислугою років з моменту звільнення з лав Збройних сил України.
Ключові фактори, від яких залежить кінцева сума майбутньої пенсії:
- від розміру посадового окладу;
- окладу за військове звання;
- надбавки за вислугу років;
- доплат, які мали постійний характер (щомісячна премія).
Тож, військовослужбовці можуть претендувати на пенсію за вислугою років, якщо на дату звільнення мали:
- вислуга 25 років;
- 45-річний вік.
Як відбувається обчислення виплат
Пенсії обчислюють, виходячи з розміру грошового забезпечення, з якого сплатили єдині внески на загальнообов’язкове держсоціальне страхування.
Водночас із сучасних доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн, відповідно до постанови уряду № 168 від 24.022022 року, ЄСВ не сплачують. Розрахунок беруть із суми грошового забезпечення за останні два роки.
Максимально обсяг пенсії за вислугу років може становити не більше 70% від розміру грошового забезпечення.
Розраховується сума виплат наступним чином:
- за вислугу 25 років — 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;
- за умови загального стажу у 25 років, з них період військової служби не менший 12 років та шести місяців — 50% грошового забезпечення (за останні два роки) плюс 1% за кожен рік додаткової вислуги;
- у разі звільнення за станом здоров’я і наявності 25 років вислуги — 55% грошового забезпечення та ще 3% за кожен рік додаткової вислуги.
Що ще треба знати військовим
Нагадаємо, в Україні більшій кількості військових почнуть нараховувати доплати до грошового забезпечення. Йдеться про додаткові винагороди у сумі до 100 тис. грн.
Також раніше ми писали, що в Україні поточного року на придбання житла для військовослужбовців передбачено 5,5 млрд грн державних коштів. Гроші перерахували на картки 700 бійців.