Доплати у 100 тис. грн у ЗСУ — кому ще з військових призначили виплати

Українські військові. Фото: google.com

В Україні більшій кількості військових почнуть нараховувати доплати до грошового забезпечення. Йдеться про додаткові винагороди у сумі до 100 тис. грн.

Про це поінформувала пресслужба Міністерства оборони України.

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Як зазначається, список українських військових, які матимуть право на грошові винагороди, доповнили. Невдовзі додаткові виплати надійдуть на рахунки ще кількох категорій військовослужбовців.

За матеріалами Міністерства оборони, перелік тих, хто отримає різні суми коштів, виглядає наступним чином:

100 тис. грн — військові, які служать у ракетних військах, артилерії та протиповітряної оборони, та здійснюють вогневі ураження противника, як в районах ведення бойових дій, так і поза ними;

100 тис. грн — військові, які займаються розмінуваннями у районах ведення бойових дій. До цього їм доплачували 30 тис. грн;

50 тис. грн — військові з числа командування й штабів, зокрема поза "гарячими точками", однак, які управляють частинами та підрозділами, що воюють.

Також менші суми доплат отримають:

30 тис. грн — військові, які виконують бойові завдання з розмінування поза районами бойових дій;

20,1 тис. грн — поранені військові, які перебувають у розпорядженні більше двох місяців та за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами;

від 15 тис. до 30 тис. грн — інструктори учбових центрів;

6 тис. грн — військові строкової служби;

2,35 тис. грн — українські курсанти.

Відомо, що оновлені суми грошового забезпечення військовослужбовцям почнуть нараховувати з 29-го вересня.

Хто загалом має право на найвищі доплати

За українським законодавством, на грошові винагороди у 100 тис. грн можуть розраховувати військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях або ж виконують завдання з нацбезпеки та оборони. Йдеться про бійців, які:

ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, у тому числі перебувають у першому ешелоні оборони чи наступу;

виявляють повітряні цілі противника у районах ведення воєнних дій;

ведуть повітряні бої чи здійснюють польоти;

перебувають у складі підрозділу ракетних військ та артилерії, беруть участь у заходах із вогневого ураження супротивника;

брали участь у боях на тимчасово окупованих територіях і між позиціями військ;

здійснюють вогневе ураження повітряних чи морських цілей;

виводять повітряні судна з-під удару противника з виконанням зльоту;

беруть участь у бойових діях на катерах, суднах в морській чи річковій акваторії поза пунктами базування;

відбивають збройні напади на об’єкти під охороною, звільняють їх від окупації та насильного заволодіння зброєю й бойовою технікою.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні поточного року на придбання житла для військовослужбовців передбачено 5,5 млрд грн державних коштів. Гроші перерахували на картки 700 бійців.

Також раніше ми писали, що держава гарантує право українським військовим на низку грошових виплат. Зокрема, на додаткову винагороду можуть розраховувати військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ) та Державної прикордонної служби України (ДПСУ).