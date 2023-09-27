Виплати військовим — які додаткові кошти надають нацгвардійцям та прикордонникам

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Фото: google.com

Держава гарантує право українським військовим на низку грошових виплат. Зокрема, на додаткову винагороду можуть розраховувати військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ) та Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Про виплати розповіли фахівці "Юридичної сотні" у соцмережі Facebook.

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Юристи зазначили, що питання виплат додаткової винагороди для військових Нацгвардії нині регулює наказ Міністерства внутрішніх справ (МВС) від 1 вересня 2023 року № 729, а для Держприкордонслужби — наказ МВС № 726.

Грошові виплати під час воєнного стану відбуваються щомісяця пропорційно часу участі:

100 тис. грн отримують безпосередні учасники бойових дій у районах їх проведення; поранені за період лікування та перебування у відпустці; полонені, безвісно відсутні та загиблі (померлі);

50 тис. грн — надають військовим, які виконують завдання у складі органів військового управління, штабів й командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами (зокрема, поза районами проведення бойових дій);

30 тис. грн — отримують бійці, якщо виконують бойові чи спецзавдання в період здійснення заходів з нацоборони та відсічі збройної агресії РФ;

від 15 тис. до 30 тис. грн — отримує керівний та інструкторсько-викладацький склад в навчальних військових частинах;

6 тис. грн — військові, які проходять строкову службу;

2,35 тис. грн — курсанти вищих військових навчальних закладів структури Нацгвардії та ДПСУ, які до зарахування не служили.

Передбачені також щомісячні виплати:

20,1 тис. грн надають особам, визнаним ВЛК обмежено придатними чи непридатними до служби з проведенням переогляду через 6–12 місяців через поранення, після перебування в розпорядженні понад два місяці;

передбачається додаткова винагорода у 30 та 100 тис. грн строковикам та курсантам під час залучення до виконання відповідних завдань.

Коли додаткову винагороду не виплачують

Існують випадки, коли додаткові грошові виплати неможливі. Це може статися, якщо військовий:

виїхав за кордон (як виняток — стаціонарне лікування після поранення);

перебування у відпустці (як виняток — відпустка з метою лікування після поранення за рішенням комісії);

через самовільне залишення частини, вчинення дезертирства, добровільної здачі в полон;

військового усунено від виконання службових обов’язків, відсторонено від посади, відсторонено від виконання службових повноважень;

перебування під домашнім арештом чи під вартою;

засуджено до арешту, тримання у дисциплінарному батальйоні, відбування покарання;

відсутність на службі (за місцем дислокації) без вагомих на те причин.

У наказі вказаний список завдань, які вважаються участю в бойових діях та заходах для виплати додаткової грошової винагороди. Також міститься перелік документів для призначення такої виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на реалізацію в Україні програм та заходів ветеранської політики в 2024 році заплановані бюджетні видатки в обсязі 13 554,2 млн грн. Це удвічі більше, ніж передбачено у поточному році.

Додамо, що українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переведення бійця поза штат та зменшення зарплати.