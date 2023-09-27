Выплаты военным — какие дополнительные средства предоставляют нацгвардейцам и пограничникам

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины. Фото: google.com

Государство гарантирует право украинским военным на ряд денежных выплат. В частности, на дополнительное вознаграждение могут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

О выплатах рассказали специалисты "Юридической сотни" в соцсети Facebook.

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Юристы отметили, что вопрос выплат дополнительного вознаграждения для военных Нацгвардии регулирует приказ Министерства внутренних дел (МВД) от 1 сентября 2023 года № 729, а для Госпогранслужбы — приказ МВД № 726.

Денежные выплаты во время военного положения происходят ежемесячно пропорционально времени участия:

100 тыс. грн. — получают непосредственные участники боевых действий в районах их проведения; раненые за период лечения и пребывания в отпуске; пленные, безвестно отсутствующие и погибшие (умершие);

50 тыс. грн — предоставляют военным, которые выполняют задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями (в частности, вне районов проведения боевых действий);

30 тыс. грн — получают бойцы, если выполняют боевые или спецзадания в период осуществления мероприятий по нацобороне и отпору вооруженной агрессии РФ;

от 15 тыс. до 30 тыс. грн — получает руководящий и инструкторско-преподавательский состав в учебных воинских частях;

6 тыс. грн — военные, проходящие срочную службу;

2,35 тыс. грн — курсанты высших военных учебных заведений структуры Нацгвардии и ГПСУ, которые до зачисления не служили.

Предусмотрены также ежемесячные выплаты:

20,1 тыс. грн предоставляют лицам, признанным ВЛК ограниченно пригодными или непригодными к службе с проведением пересмотра через 6–12 месяцев из-за ранения после пребывания в распоряжении более двух месяцев;

предусматривается дополнительное вознаграждение в 30 и 100 тыс. грн срочникам и курсантам при привлечении к выполнению соответствующих задач.

Когда дополнительное вознаграждение не выплачивают

Есть случаи, когда дополнительные денежные выплаты невозможны. Это может случиться, если военный:

уехал за границу (в виде исключения — стационарное лечение после ранения);

пребывание в отпуске (в виде исключения — отпуск с целью лечения после ранения по решению комиссии);

из-за самовольного оставления части, совершения дезертирства, добровольной сдачи в плен;

военный отстранен от исполнения служебных обязанностей, отстранен от должности, отстранен от исполнения служебных полномочий;

нахождение под домашним арестом или под стражей;

приговорен к аресту, содержание в дисциплинарном батальоне, отбывание наказания;

отсутствие на службе (по месту дислокации) без веских причин.

В приказе указан список задач, которые считаются участием в боевых действиях и мероприятиях по выплате дополнительного денежного вознаграждения. Также содержится список документов для назначения такой выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, на реализацию в Украине программ и мер ветеранской политики в 2024 году запланированы бюджетные расходы в объеме 13 554,2 млн грн. Это в два раза больше, чем предусмотрено в текущем году.

Добавим, что украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшение зарплаты.