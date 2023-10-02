Додаткові виплати військовим: скільки можуть отримати захисники в жовтні
Українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників у жовтні 2023 року.
Про це повідомляє Pro Гроші.
Доплати 30 000 гривень для військових
Згідно з законопроєктом №9342, виплати в 30 000 гривень можуть отримати військові, які перебувають у зоні бойових дій, але не беруть участь у боях. Таким чином на кошти можуть розраховувати:
- особи рядового та начальницького складу ДСНС;
- керівники управління спеціальних операцій НАБУ;
- працівники Нацполіції;
- військовослужбовці, що виконують бойові завдання під час російського вторгнення в Україну для забезпечення оборони, безпеки населення та інтересів держави.
Доплати 50 000 гривень для військових
Службовці, що входять до складу військового органу управління та виконують бойові завдання, можуть отримувати виплати в розмірі 50 000 гривень. До цієї категорії входять:
- службовці ДСНС;
- начальницький склад НАБУ;
- поліцейські, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.
Доплати 100 000 гривень для військових
На грошову винагороду в 100 000 гривень можуть розраховувати військові, які беруть участь у бойових діях або виконують завдання з національної безпеки і оборони. Це бійці, які:
- вели бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, зокрема перебуваючи в першому ешелоні оборони або наступу;
- виявляли повітряні цілі суперника у районах ведення воєнних дій;
- вели повітряний бій чи здійснювали польоти;
- перебували у складі підрозділу ракетних військ і артилерії, беручи участь в заходах з вогневого ураження противника;
- воювали на тимчасово окупованих територіях і між позиціями військ;
- здійснювали вогневе ураження повітряних або морських цілей;
- виводили повітряні судна з-під удару ворога з виконанням зльоту;
- брали участь у бойових діях на кораблях, катерах, суднах в морській чи річковій акваторії поза межами пунктів базування;
- відбивали збройні напади на об’єкти під охороною, звільняли їх від окупації та насильного заволодіння зброєю та бойовою технікою.
Також виплати в такому розмірі можуть отримати:
- військові, які отримали поранення, пов’язані із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні;
- родини захисників, які загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;
- службовці, які перебувають у полоні, безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками;
- військові, які перебувають у відпустці для лікування після поранення.
Нагадаємо, що в Україні на додаткову винагороду до грошового забезпечення мають право інструктори. У декого доплати у навчальних військових частинах сягають 30 тис. грн за місяць.