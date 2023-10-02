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Додаткові виплати військовим: скільки можуть отримати захисники в жовтні

2 жовтня 2023 03:13
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Інна Буряк
редактор
Додаткові виплати військовим: скільки можуть отримати захисники в жовтні
Українські військовослужбовці на плацу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Доплати 30 000 гривень для військових

Згідно з законопроєктом №9342, виплати в 30 000 гривень можуть отримати військові, які перебувають у зоні бойових дій, але не беруть участь у боях. Таким чином на кошти можуть розраховувати:

  • особи рядового та начальницького складу ДСНС;
  • керівники управління спеціальних операцій НАБУ;
  • працівники Нацполіції;
  • військовослужбовці, що виконують бойові завдання під час російського вторгнення в Україну для забезпечення оборони, безпеки населення та інтересів держави.

Доплати 50 000 гривень для військових

Службовці, що входять до складу військового органу управління та виконують бойові завдання, можуть отримувати виплати в розмірі 50 000 гривень. До цієї категорії входять:

  • службовці ДСНС;
  • начальницький склад НАБУ;
  • поліцейські, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

Доплати 100 000 гривень для військових

На грошову винагороду в 100 000 гривень можуть розраховувати військові, які беруть участь у бойових діях або виконують завдання з національної безпеки і оборони. Це бійці, які:

  • вели бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, зокрема перебуваючи в першому ешелоні оборони або наступу;
  • виявляли повітряні цілі суперника у районах ведення воєнних дій;
  • вели повітряний бій чи здійснювали польоти;
  • перебували у складі підрозділу ракетних військ і артилерії, беручи участь в заходах з вогневого ураження противника;
  • воювали на тимчасово окупованих територіях і між позиціями військ;
  • здійснювали вогневе ураження повітряних або морських цілей;
  • виводили повітряні судна з-під удару ворога з виконанням зльоту;
  • брали участь у бойових діях на кораблях, катерах, суднах в морській чи річковій акваторії поза межами пунктів базування;
  • відбивали збройні напади на об’єкти під охороною, звільняли їх від окупації та насильного заволодіння зброєю та бойовою технікою.

Також виплати в такому розмірі можуть отримати:

  • військові, які отримали поранення, пов’язані із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні;
  • родини захисників, які загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;
  • службовці, які перебувають у полоні, безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками;
  • військові, які перебувають у відпустці для лікування після поранення.

Нагадаємо, що в Україні на додаткову винагороду до грошового забезпечення мають право інструктори. У декого доплати у навчальних військових частинах сягають 30 тис. грн за місяць.

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