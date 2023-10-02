Додаткові виплати військовим: скільки можуть отримати захисники в жовтні

Українські військовослужбовці на плацу. Фото: google.com

Українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Доплати 30 000 гривень для військових

Згідно з законопроєктом №9342, виплати в 30 000 гривень можуть отримати військові, які перебувають у зоні бойових дій, але не беруть участь у боях. Таким чином на кошти можуть розраховувати:

особи рядового та начальницького складу ДСНС;

керівники управління спеціальних операцій НАБУ;

працівники Нацполіції;

військовослужбовці, що виконують бойові завдання під час російського вторгнення в Україну для забезпечення оборони, безпеки населення та інтересів держави.

Доплати 50 000 гривень для військових

Службовці, що входять до складу військового органу управління та виконують бойові завдання, можуть отримувати виплати в розмірі 50 000 гривень. До цієї категорії входять:

службовці ДСНС;

начальницький склад НАБУ;

поліцейські, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

Доплати 100 000 гривень для військових

На грошову винагороду в 100 000 гривень можуть розраховувати військові, які беруть участь у бойових діях або виконують завдання з національної безпеки і оборони. Це бійці, які:

вели бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, зокрема перебуваючи в першому ешелоні оборони або наступу;

виявляли повітряні цілі суперника у районах ведення воєнних дій;

вели повітряний бій чи здійснювали польоти;

перебували у складі підрозділу ракетних військ і артилерії, беручи участь в заходах з вогневого ураження противника;

воювали на тимчасово окупованих територіях і між позиціями військ;

здійснювали вогневе ураження повітряних або морських цілей;

виводили повітряні судна з-під удару ворога з виконанням зльоту;

брали участь у бойових діях на кораблях, катерах, суднах в морській чи річковій акваторії поза межами пунктів базування;

відбивали збройні напади на об’єкти під охороною, звільняли їх від окупації та насильного заволодіння зброєю та бойовою технікою.

Також виплати в такому розмірі можуть отримати:

військові, які отримали поранення, пов’язані із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні;

родини захисників, які загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;

службовці, які перебувають у полоні, безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками;

військові, які перебувають у відпустці для лікування після поранення.

Нагадаємо, що в Україні на додаткову винагороду до грошового забезпечення мають право інструктори. У декого доплати у навчальних військових частинах сягають 30 тис. грн за місяць.