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Дополнительные выплаты военным: сколько могут получить защитники в октябре

2 октября 2023 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дополнительные выплаты военным: сколько могут получить защитники в октябре
Украинские военнослужащие на плацу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 000 до 100 000 гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников в октябре 2023 года.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Доплаты 30 000 гривен для военных

Согласно законопроекту №9342, выплаты в 30 000 гривен могут получить военные, находящиеся в зоне боевых действий, но не участвующие в боях. Таким образом, на средства могут рассчитывать:

  • лица рядового и начальствующего состава ГСЧС;
  • руководители управления специальных операций НАБУ;
  • работники Нацполиции;
  • военнослужащие, выполняющие боевые задания во время российского вторжения в Украину для обеспечения обороны, безопасности населения и интересов государства.

Доплаты 50 000 гривен для военных

Служащие, входящие в состав военного органа управления и выполняющие боевые задания, могут получать выплаты в размере 50 000 гривен. В эту категорию входят:

  • служащие ГСЧС;
  • начальствующий состав НАБУ;
  • полицейские, выполняющие боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.

Доплаты 100 000 гривен для военных

На денежное вознаграждение в 100 000 гривен могут рассчитывать военные, участвующие в боевых действиях или выполняющие задачи национальной безопасности и обороны. Это бойцы, которые:

  • вели боевые действия непосредственно на линии столкновения, в частности, находясь в первом эшелоне обороны или наступления;
  • выявляли воздушные цели соперника в районах ведения военных действий;
  • вели воздушное сражение или совершали полеты;
  • находились в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, участвуя в мероприятиях по огневому поражению противника;
  • воевали на временно оккупированных территориях и между позициями войск;
  • осуществляли огневое поражение воздушных или морских целей;
  • выводили воздушные суда из-под удара врага с исполнением взлета;
  • участвовали в боевых действиях на кораблях, катерах, судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;
  • отражали вооруженные нападения на охраняемые объекты, освобождали их от оккупации и насильственного завладения оружием и боевой техникой.

Также выплаты в таком размере могут получить:

  • военные, получившие ранения, связанные с защитой Родины и находящиеся на стационарном лечении;
  • семьи защитников, погибших (умерших) в результате полученного после введения военного положения ранения, связанного с защитой Родины;
  • служащие, находящиеся в плену, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;
  • военные, находящиеся в отпуске по лечению после ранения.

Напомним, что в Украине на дополнительное вознаграждение к денежному обеспечению имеют право инструктора. У некоторых доплаты в учебных воинских частях достигают 30 тыс. грн в месяц.

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