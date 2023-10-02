Дополнительные выплаты военным: сколько могут получить защитники в октябре
Украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 000 до 100 000 гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников в октябре 2023 года.
Об этом сообщает Pro Гроші.
Доплаты 30 000 гривен для военных
Согласно законопроекту №9342, выплаты в 30 000 гривен могут получить военные, находящиеся в зоне боевых действий, но не участвующие в боях. Таким образом, на средства могут рассчитывать:
- лица рядового и начальствующего состава ГСЧС;
- руководители управления специальных операций НАБУ;
- работники Нацполиции;
- военнослужащие, выполняющие боевые задания во время российского вторжения в Украину для обеспечения обороны, безопасности населения и интересов государства.
Доплаты 50 000 гривен для военных
Служащие, входящие в состав военного органа управления и выполняющие боевые задания, могут получать выплаты в размере 50 000 гривен. В эту категорию входят:
- служащие ГСЧС;
- начальствующий состав НАБУ;
- полицейские, выполняющие боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.
Доплаты 100 000 гривен для военных
На денежное вознаграждение в 100 000 гривен могут рассчитывать военные, участвующие в боевых действиях или выполняющие задачи национальной безопасности и обороны. Это бойцы, которые:
- вели боевые действия непосредственно на линии столкновения, в частности, находясь в первом эшелоне обороны или наступления;
- выявляли воздушные цели соперника в районах ведения военных действий;
- вели воздушное сражение или совершали полеты;
- находились в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, участвуя в мероприятиях по огневому поражению противника;
- воевали на временно оккупированных территориях и между позициями войск;
- осуществляли огневое поражение воздушных или морских целей;
- выводили воздушные суда из-под удара врага с исполнением взлета;
- участвовали в боевых действиях на кораблях, катерах, судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;
- отражали вооруженные нападения на охраняемые объекты, освобождали их от оккупации и насильственного завладения оружием и боевой техникой.
Также выплаты в таком размере могут получить:
- военные, получившие ранения, связанные с защитой Родины и находящиеся на стационарном лечении;
- семьи защитников, погибших (умерших) в результате полученного после введения военного положения ранения, связанного с защитой Родины;
- служащие, находящиеся в плену, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;
- военные, находящиеся в отпуске по лечению после ранения.
Напомним, что в Украине на дополнительное вознаграждение к денежному обеспечению имеют право инструктора. У некоторых доплаты в учебных воинских частях достигают 30 тыс. грн в месяц.