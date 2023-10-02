Дополнительные выплаты военным: сколько могут получить защитники в октябре

Украинские военнослужащие на плацу. Фото: google.com

Украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 000 до 100 000 гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников в октябре 2023 года.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Доплаты 30 000 гривен для военных

Согласно законопроекту №9342, выплаты в 30 000 гривен могут получить военные, находящиеся в зоне боевых действий, но не участвующие в боях. Таким образом, на средства могут рассчитывать:

лица рядового и начальствующего состава ГСЧС;

руководители управления специальных операций НАБУ;

работники Нацполиции;

военнослужащие, выполняющие боевые задания во время российского вторжения в Украину для обеспечения обороны, безопасности населения и интересов государства.

Доплаты 50 000 гривен для военных

Служащие, входящие в состав военного органа управления и выполняющие боевые задания, могут получать выплаты в размере 50 000 гривен. В эту категорию входят:

служащие ГСЧС;

начальствующий состав НАБУ;

полицейские, выполняющие боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.

Доплаты 100 000 гривен для военных

На денежное вознаграждение в 100 000 гривен могут рассчитывать военные, участвующие в боевых действиях или выполняющие задачи национальной безопасности и обороны. Это бойцы, которые:

вели боевые действия непосредственно на линии столкновения, в частности, находясь в первом эшелоне обороны или наступления;

выявляли воздушные цели соперника в районах ведения военных действий;

вели воздушное сражение или совершали полеты;

находились в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, участвуя в мероприятиях по огневому поражению противника;

воевали на временно оккупированных территориях и между позициями войск;

осуществляли огневое поражение воздушных или морских целей;

выводили воздушные суда из-под удара врага с исполнением взлета;

участвовали в боевых действиях на кораблях, катерах, судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;

отражали вооруженные нападения на охраняемые объекты, освобождали их от оккупации и насильственного завладения оружием и боевой техникой.

Также выплаты в таком размере могут получить:

военные, получившие ранения, связанные с защитой Родины и находящиеся на стационарном лечении;

семьи защитников, погибших (умерших) в результате полученного после введения военного положения ранения, связанного с защитой Родины;

служащие, находящиеся в плену, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;

военные, находящиеся в отпуске по лечению после ранения.

Напомним, что в Украине на дополнительное вознаграждение к денежному обеспечению имеют право инструктора. У некоторых доплаты в учебных воинских частях достигают 30 тыс. грн в месяц.