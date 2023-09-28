Доплати до 30 тис. грн — як змінились виплати у навчальних військових частинах

Українські військові. Фото: google.com

В Україні на додаткову винагороду до грошового забезпечення мають право інструктори. У декого доплати у навчальних військових частинах сягають 30 тис. грн за місяць.

Це передбачено постановою № 1001, ухваленою 15 вересня 2023 року.

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Додаткові винагороди інструкторів

Відповідна постанова регулює розміри додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу навчальних центрів. До них належать:

навчальні центри;

тренувальні центри;

навчально-тренувальні центри;

центри підготовки особового складу;

центри підготовки сержантського (старшинського) складу (курс лідерства);

центри підготовки підрозділів;

школи підготовки військових фахівців;

навчальні полки;

навчальні батальйони та дивізіони.

Зокрема, для посад офіцерського складу у керівників — 25 тис. грн.

Інструкторсько-викладацького складу:

за посадами в циклових комісіях (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) — 25 тис. грн;

у начальників та заступників циклових комісій (груп підготовки) — 30 тис. грн;

у навчальних підрозділах — 30 тис. грн;

Доплати для сержантського складу становлять:

керівники — 25 тис. грн.

інструктори з базовим рівнем підготовки сержантського (старшинського) складу — 15 тис. грн;

інструктори з базовим рівнем підготовки сержантського (старшинського) та інструкторського складу — 20 тис. грн;

інструктори з середнім рівнем підготовки сержантського (старшинського) і підвищеним — інструкторського складу — 25 тис. грн;

інструктори з підвищеним рівнем підготовки сержантського (старшинського) складу та академічним — інструкторів — 30 тис. грн.

Військові, які у зв’язку з пораненням (травмою, контузією, каліцтвом), визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до служби з переоглядом через 6–12 місяців та зараховані в розпорядження командирів, мають отримувати:

упродовж двох місяців із дня зарахування в розпорядження (без часу відпустки та лікування) — грошове забезпечення за останньою займаною посадою повністю (без урахування додаткової винагороди);

після двох місяців — оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та додаткову винагороду у 20,1 тис. грн (щомісячно до закінчення перебування у розпорядженні).

Водночас, за період лікування після поранення (травми, контузії, каліцтва) або відпустки за рішенням ВЛК після тяжкого поранення військовому виплачується додаткова винагорода у 100 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні військовослужбовцям, які отримали поранення на війні, передбачене право на грошову державну допомогу. Експерти пояснили, які саме виплати гарантовані у таких випадках.

Також ми писали, що в Україні планують внести зміни до розмірів виплат надбавок за стаж роботи військовим. Таким чином цю суму хочуть збільшити.