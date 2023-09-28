Доплаты до 30 тыс. грн — как изменились выплаты в учебных воинских частях

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине на дополнительное вознаграждение к денежному обеспечению имеют право инструкторы. У некоторых доплаты в учебных воинских частях достигают 30 тыс. грн в месяц.

Это предусмотрено постановлением №1001, принятым 15 сентября 2023 года.

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Дополнительные вознаграждения инструкторов

Соответствующее постановление регулирует размеры дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу учебных центров. К ним относятся:

учебные центры;

тренировочные центры;

учебно-тренировочные центры;

центры подготовки личного состава;

центры подготовки сержантского (старшинского) состава (курс лидерства);

центры подготовки подразделений;

школы подготовки военных специалистов;

учебные полки;

обучающие батальоны и дивизионы.

В частности, для должностей офицерского состава у руководителей — 25 тыс. грн. Инструкторско-преподавательского состава:

по должностям в цикловых комиссиях (по типу кафедры в высших военных учебных заведениях) — 25 тыс. грн;

у начальников и заместителей цикловых комиссий (групп подготовки) — 30 тыс. грн;

в учебных подразделениях — 30 тыс. грн;

Доплаты для сержантского состава составляют:

руководители — 25 тыс. грн.

инструкторы с базовым уровнем подготовки сержантского (старшинского) состава — 15 тыс. грн;

инструкторы с базовым уровнем подготовки сержантского (старшинского) и инструкторского состава — 20 тыс. грн;

инструкторы со средним уровнем подготовки сержантского (старшинского) и повышенным — инструкторского состава — 25 тыс. грн;

инструкторы с повышенным уровнем подготовки сержантского (старшинского) состава и академическим — инструкторов — 30 тыс. грн.

Военные, которые в связи с ранением (травмой, контузией, увечьем), признаны ВЛК ограниченно пригодными или непригодными к службе с пересмотром через 6–12 месяцев и зачислены в распоряжение командиров, должны получать:

в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без времени отпуска и лечения) — денежное довольствие по последней занимаемой должности полностью (без учета дополнительного вознаграждения);

после двух месяцев — оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в 20,1 тыс. грн (ежемесячно до окончания пребывания в распоряжении).

В то же время, за период лечения после ранения (травмы, контузии, увечья) или отпуска по решению ВЛК после тяжелого ранения военному выплачивается дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.

Также мы писали, что в Украине планируется внести изменения в размеры выплат надбавок за стаж работы военным. Таким образом, эту сумму хотят увеличить.