Доплаты до 30 тыс. грн — как изменились выплаты в учебных воинских частях

Вознаграждения до 30 тыс. грн: как изменились выплаты в учебных воинских частях
В Украине на дополнительное вознаграждение к денежному обеспечению имеют право инструкторы. У некоторых доплаты в учебных воинских частях достигают 30 тыс. грн в месяц.
Это предусмотрено постановлением №1001, принятым 15 сентября 2023 года.
Дополнительные вознаграждения инструкторов
Соответствующее постановление регулирует размеры дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу учебных центров. К ним относятся:
- учебные центры;
- тренировочные центры;
- учебно-тренировочные центры;
- центры подготовки личного состава;
- центры подготовки сержантского (старшинского) состава (курс лидерства);
- центры подготовки подразделений;
- школы подготовки военных специалистов;
- учебные полки;
- обучающие батальоны и дивизионы.
В частности, для должностей офицерского состава у руководителей — 25 тыс. грн. Инструкторско-преподавательского состава:
- по должностям в цикловых комиссиях (по типу кафедры в высших военных учебных заведениях) — 25 тыс. грн;
- у начальников и заместителей цикловых комиссий (групп подготовки) — 30 тыс. грн;
- в учебных подразделениях — 30 тыс. грн;
Доплаты для сержантского состава составляют:
- руководители — 25 тыс. грн.
- инструкторы с базовым уровнем подготовки сержантского (старшинского) состава — 15 тыс. грн;
- инструкторы с базовым уровнем подготовки сержантского (старшинского) и инструкторского состава — 20 тыс. грн;
- инструкторы со средним уровнем подготовки сержантского (старшинского) и повышенным — инструкторского состава — 25 тыс. грн;
- инструкторы с повышенным уровнем подготовки сержантского (старшинского) состава и академическим — инструкторов — 30 тыс. грн.
Военные, которые в связи с ранением (травмой, контузией, увечьем), признаны ВЛК ограниченно пригодными или непригодными к службе с пересмотром через 6–12 месяцев и зачислены в распоряжение командиров, должны получать:
- в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без времени отпуска и лечения) — денежное довольствие по последней занимаемой должности полностью (без учета дополнительного вознаграждения);
- после двух месяцев — оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в 20,1 тыс. грн (ежемесячно до окончания пребывания в распоряжении).
В то же время, за период лечения после ранения (травмы, контузии, увечья) или отпуска по решению ВЛК после тяжелого ранения военному выплачивается дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.
Также мы писали, что в Украине планируется внести изменения в размеры выплат надбавок за стаж работы военным. Таким образом, эту сумму хотят увеличить.