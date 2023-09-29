Квартири для військових — скільки бійців отримають гроші на житло

Ключі в руках. Фото: google.com

В Україні поточного року на придбання житла для військовослужбовців передбачено 5,5 млрд грн державних коштів. Гроші перерахували на картки 700 бійців.

Про це розповів перший заступник голови Міністерства у справах ветеранів Олександр Порхун під час телемарафону.

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Як зазначив представник Мінветеранів, на перераховані кошти бійцям Збройних сил України дехто вже придбав житло.

"У цьому році на 5,5 млрд ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2,3 тис. родин, які потребують житла", — уточнив посадовець.

Питання надання житла для військових регулюють чотири постанови Кабінету міністрів України (КМУ). Міністерство у справах ветеранів має чотири житлові субвенції для різних категорій учасників бойових дій.

Зокрема, йдеться про постанову Кабміну №719, норми якої поширюються на осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи та членів сімей загиблих захисників.

Ще одна постанова КМУ №280 розрахована на учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Постанова №216 поширюється на категорії учасників бойових дій (УБД) на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи та членів сімей померлих осіб УБД на території інших країн.

Компенсації на проживання бійцям

Українське законодавство надає грошові компенсації на житло військовим та їхнім родинам. Таке право мають:

родини загиблих захисників України;

захисники України, визнані особами з інвалідністю через війну першої та другої групи;

захисники України з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яких визнано особами з інвалідністю через війну третьої групи чи учасниками бойових дій;

родини загиблих учасників бойових дій на території інших країн;

особи з інвалідністю першої та другої групи серед учасників бойових дій на території інших країн.

Компенсацію від держави не отримають:

особи, що скоїли злочин проти України;

сім'ї загиблих захисників України, які отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.

Більше про допомогу

Нагадаємо, держава гарантує право українським військовим на низку грошових виплат. Зокрема, на додаткову винагороду можуть розраховувати військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ) та Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Також раніше ми писали, що маленькі українці, що так чи інакше постраждали від російської агресії, можуть отримати фінансову допомогу після подання відповідної заявки. Кошти виплачуються одноразово, їх дають сім'ям по всій Україні.