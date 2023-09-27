Грошова допомога українцям до 800 тис. грн — хто має право на виплати

Грошові купюри. Фото: google.com

Українці на тлі війни мають право нову фінансову допомогу у розмірі до 800 тис. грн. На неї зможуть розраховувати тільки деякі категорії громадян.

Це прописано в ухваленому документі №7353, підписаному президентом, пише Telegraf.

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Хто може отримати виплати

Йдеться про підтриману навесні ініціативу "Про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності".

На допомогу мають право працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадовці місцевого самоврядування за заподіяну агресією РФ шкоду життю та здоров’ю при виконанні службових обов’язків.

Розміри грошової допомоги

Суми виплат стартують від 200 тисяч гривень для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Також громадяни матимуть право на більші розміри допомоги обсягом 500 та 800 тисяч гривень — для громадян ІІ та І групи інвалідності.

Однак за умови, що така інвалідність була викликана пораненням, каліцтвом, контузією чи захворюванням через бойові дії, бомбардування або авіаудари, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Водночас автори ініціативи від провладної партії "Слуга народу" зазначили, що громадяни зможуть отримати гроші після того, як будуть закладені відповідні кошти у державний бюджет.

Більше про допомогу

Нагадаємо, держава гарантує право українським військовим на низку грошових виплат. Зокрема, на додаткову винагороду можуть розраховувати військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ) та Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Також раніше ми писали, що маленькі українці, що так чи інакше постраждали від російської агресії, можуть отримати фінансову допомогу після подання відповідної заявки. Кошти виплачуються одноразово, їх дають сім'ям по всій Україні.