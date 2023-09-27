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Помощь украинцам до 800 тыс. грн: кто имеет право на выплаты

27 сентября 2023 10:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь украинцам до 800 тыс. грн — кто имеет право на выплаты
Денежные купюры. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы на фоне войны имеют право на новую финансовую помощь в размере до 800 тыс. грн. На нее могут рассчитывать только некоторые категории граждан.

Это прописано в принятом документе №7353, подписанном президентом, пишет Telegraf.

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Кто может получить выплаты

Речь идет о поддержанной весной инициативе "О выплате единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, полученного причиненного военной агрессией против Украины ранением или гибелью во время прохождения публичной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности".

На помощь имеют право работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления за причиненный агрессией РФ вред жизни и здоровью при исполнении служебных обязанностей.

Размеры денежной помощи

Суммы выплат стартуют от 200 тысяч гривен для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Также граждане будут иметь право на большие размеры помощи в размере 500 и 800 тысяч гривен — для граждан II и I группы инвалидности.

Однако при условии, что такая инвалидность была вызвана ранением, увечьем, контузией или заболеванием из-за боевых действий, бомбардировок или авиаударов, начиная с 24 февраля 2022 года.

В то же время, авторы инициативы от провластной партии "Слуга народа" отметили, что граждане смогут получить деньги после того, как будут заложены соответствующие средства в государственный бюджет.

Больше о помощи

Напомним, государство гарантирует право украинским военным на ряд денежных выплат. В частности, на дополнительное вознаграждение могут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Ранее мы писали, что маленькие украинцы, так или иначе пострадавшие от российской агрессии, могут получить финансовую помощь после подачи соответствующей заявки. Средства выплачиваются единовременно, их дают семьям по всей Украине.

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