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Виплати для дітей по 10 000 грн: за яких умов можна отримати

27 вересня 2023 02:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Виплати для дітей по 10 000 грн: за яких умов можна отримати
Жінка тримає гроші в руках. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Маленькі українці, що так чи інакше постраждали від російської агресії, можуть отримати фінансову допомогу після подання відповідної заявки. Кошти виплачуються одноразово, їх дають сім'ям по всій Україні.

Про це повідомляється в організації "СОС Дитячі Містечка в Україні".

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Як можна отримати грошову допомогу

Через наслідки повномасштабного вторгнення Росії на територію України безліч дітей потребують медичної та психологічної допомоги, реабілітації тощо. Для цього діє спеціальна програма, за якою можна звернутися по допомогу тим, хто перебуває в Україні або за її межами.

Організація надає 10 000 грн одноразово на дитину, що постраждала і потребує медичних послуг, таких як діагностування, протезування, хірургічні операції, медикаментозне лікування і т.д.

Зокрема в рамках програми також можна отримати:

  • супровід в оформленні інвалідності, соціальних виплат та інших спеціальних статусів;
  • консультації з юридичних та соціальних питань;
  • психологічна підтримка дітей, батьків та інших членів сім'ї.

Проєкт діє з метою "забезпечення, організація, сприяння і супровід надання медичних, соціальних, освітніх, реабілітаційних та інших послуг відповідно до потреб дітей і сімей, підвищення батьківського потенціалу, попередження інституціалізації дітей-сиріт, які отримали ушкодження здоров’я внаслідок воєнних дій".

Для затвердження виплати потрібно як доказ травми мати медичну виписку та довідку від Національної поліції або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявністю).

Нагадаємо, що деякі маленькі українці отримають грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Йдеться про малюків загиблих батьків-військових.

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