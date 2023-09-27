Выплаты для детей по 10 000 грн: при каких условиях можно получить
Маленькие украинцы, так или иначе, пострадавшие от российской агрессии, могут получить финансовую помощь после подачи соответствующей заявки. Средства выплачиваются единожды, их дают семьям по всей Украине.
Об этом сообщается в организации "СОС Детские Городки в Украине".
Как получить денежную помощь
Из-за последствий полномасштабного вторжения России на территорию Украины множество детей нуждаются в медицинской и психологической помощи, реабилитации и т.д. Для этого действует специальная программа, за которой можно обратиться за помощью находящимся в Украине или за ее пределами.
Организация предоставляет 10 000 грн единовременно на ребенка, пострадавшего и нуждающегося в медицинских услугах, таких как диагностирование, протезирование, хирургические операции, медикаментозное лечение и т.д.
В частности, в рамках программы также можно получить:
- сопровождение в оформлении инвалидности, социальных выплат и других специальных статусов;
- консультации по юридическим и социальным вопросам;
- психологическая поддержка детей, родителей и других членов семьи.
Проект действует с целью "обеспечения, организации, содействия и сопровождения предоставления медицинских, социальных, образовательных, реабилитационных и других услуг в соответствии с потребностями детей и семей, повышения родительского потенциала, предупреждения институциализации детей-сирот, получивших повреждение здоровья вследствие военных действий".
Для утверждения выплаты нужно в качестве доказательства травмы иметь медицинскую выписку и справку от Национальной полиции или выписку из Единого реестра досудебных расследований (при наличии).
Напомним, что некоторые маленькие украинцы получат денежную помощь в размере 5 тыс. гривен. Речь идет о малышах погибших родителей-военных.