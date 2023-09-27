Выплаты для детей по 10 000 грн: при каких условиях можно получить

Женщина держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Маленькие украинцы, так или иначе, пострадавшие от российской агрессии, могут получить финансовую помощь после подачи соответствующей заявки. Средства выплачиваются единожды, их дают семьям по всей Украине.

Об этом сообщается в организации "СОС Детские Городки в Украине".

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Как получить денежную помощь

Из-за последствий полномасштабного вторжения России на территорию Украины множество детей нуждаются в медицинской и психологической помощи, реабилитации и т.д. Для этого действует специальная программа, за которой можно обратиться за помощью находящимся в Украине или за ее пределами.

Организация предоставляет 10 000 грн единовременно на ребенка, пострадавшего и нуждающегося в медицинских услугах, таких как диагностирование, протезирование, хирургические операции, медикаментозное лечение и т.д.

В частности, в рамках программы также можно получить:

сопровождение в оформлении инвалидности, социальных выплат и других специальных статусов;

консультации по юридическим и социальным вопросам;

психологическая поддержка детей, родителей и других членов семьи.

Проект действует с целью "обеспечения, организации, содействия и сопровождения предоставления медицинских, социальных, образовательных, реабилитационных и других услуг в соответствии с потребностями детей и семей, повышения родительского потенциала, предупреждения институциализации детей-сирот, получивших повреждение здоровья вследствие военных действий".

Для утверждения выплаты нужно в качестве доказательства травмы иметь медицинскую выписку и справку от Национальной полиции или выписку из Единого реестра досудебных расследований (при наличии).

Напомним, что некоторые маленькие украинцы получат денежную помощь в размере 5 тыс. гривен. Речь идет о малышах погибших родителей-военных.