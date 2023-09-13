Допомога українцям — хто і як може отримати 5 тис. грн на дітей

Дитина на руках. Фото: Unplush

Деякі маленькі українці отримають грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Йдеться про малюків загиблих батьків-військових.

Таку допомогу виплатить для мешканців Вінниці місцева влада, повідомила пресслужба тамтешньої міськради.

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Як зазначається, одноразову грошову допомогу нададуть дітям, які втратили батьків на війні, проживають у Вінниці та цьогоріч пішли до першого класу. Фінансову допомогу також нададуть дітям переселенців, які проживають у місті.

Заявки на отримання виплат прийматимуть до 30 вересня 2023 року.

Розмір грошової допомоги — 5 тис. гривень на одну дитину. Отримати виплати можуть громадяни, які стоять на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб і мають право на пільги, доплати та соцпослуги.

Як отримати допомогу у 5 тис. грн

Оформити грошову допомогу можуть мати, батько чи опікун дитини. Для цього потрібно звернутися в управління соцзахисту населення, надавши відповідний пакет документів:

заява на ім'я мера міста;

копія документа, що посвідчує особу (паспорт/ID-картка), довідка про зареєстроване місце проживання);

копія довідки про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

копія документа, що засвідчує відносини дитини й заявника (це може бути свідоцтво про народження, усиновлення, або документ з підтвердженням встановлення опіки чи піклування);

копія довідки про реєстрацію місця проживання дитини;

копія довідки про взяття переселенця на облік у департаменті соцполітики міськради (копія довідки заявника та дитини);

копія довідки на дитину про користування пільгами відповідно до закону "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соцзахисту";

довідка із закладу освіти про зарахування дитини на навчання у перший клас;

довідка про відкриття банківського рахунку.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити гуманітарну допомогу від Благодійного фонду "Справжні українці", який співпрацює з організацією "Схід SOS". Для цього потрібно відповідати кільком умовам.

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