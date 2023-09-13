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Некоторые украинцы получат по 5 тыс. грн на детей: кто имеет право на помощь

13 сентября 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — кто и как может получить 5 тыс. грн на детей
Ребенок на руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые маленькие украинцы получат пособие в размере 5 тыс. гривен. Речь идет о малышах погибших родителей-военных.

Такую помощь выплатят для жителей Винницы местные власти, сообщила пресс-служба местного горсовета.

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Детальнее о помощи для детей

Как отмечается, единовременную денежную помощь окажут детям, которые потеряли родителей на войне, проживают в Виннице и в этом году пошли в первый класс. Финансовую помощь также окажут детям переселенцев, проживающих в городе.

Заявки на получение выплат будут принимать до 30 сентября 2023 года.

Размер денежной помощи — 5 тыс. гривен на одного ребенка. Получить выплаты могут граждане, состоящие на учете в Едином муниципальном реестре лиц, имеющие право на льготы, доплаты и соцуслуги.

Как получить помощь в 5 тыс. грн

Оформить денежную помощь могут отец или опекун ребенка. Для этого нужно обратиться в управление соцзащиты населения, предоставив соответствующий пакет документов:

  • заявление на имя мэра города;
  • копия документа, удостоверяющего личность (паспорт/ID-карта), справка о зарегистрированном месте жительства);
  • копия справки о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика заявителя;
  • копия документа, удостоверяющего отношения ребенка и заявителя (это может быть свидетельство о рождении, усыновлении или документ с подтверждением установления опеки или попечительства);
  • копия справки о регистрации места жительства ребенка;
  • копия справки о взятии переселенца на учет в департаменте соцполитики горсовета (копия справки заявителя и ребенка);
  • копия справки на ребенка о пользовании льготами в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны и гарантиях их соцзащиты";
  • справка из учебного заведения о зачислении ребенка на обучение в первый класс;
  • справка об открытии банковского счёта.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить гуманитарную помощь от Благотворительного фонда "Настоящие украинцы", сотрудничающего с организацией "Восток SOS". Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" присоединилось к грантовой программе EU4Business для помощи бизнесу, пострадавшему от боевых действий и оккупации. Теперь он также уполномочен выдавать средства микропредприятиям.

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