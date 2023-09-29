Квартиры для военных — сколько бойцов получат деньги на жилье

Ключи в руках. Фото: google.com

В Украине в текущем году на приобретение жилья для военнослужащих предусмотрено 5,5 млрд грн государственных средств. Деньги перечислили на карточки уже 700 бойцов.

Об этом рассказал первый заместитель главы Министерства по делам ветеранов Александр Порхун во время телемарафона.

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Жилье для военнослужащих

Как отметил представитель Минветеранов, на перечисленные средства бойцам Вооруженных сил Украины некоторые уже приобрели жилье.

"В этом году на 5,5 млрд мы рассчитываем, что свое жилье приобретет примерно 2,3 тыс. семей, нуждающихся в жилье", — уточнил чиновник.

Вопрос предоставления жилья для военных регулируют четыре постановления Кабинета министров Украины (КМУ). Министерство по делам ветеранов имеет четыре жилых субвенции для разных категорий участников боевых действий.

В частности, речь идет о постановлении Кабмина №719, нормы которого распространяются на лиц с инвалидностью в результате войны первой и второй группы и членов семей погибших защитников.

Еще одно постановление КМУ №280 рассчитано на участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Постановление №216 распространяется на категории участников боевых действий (УБД) на территории других государств, лиц с инвалидностью в результате войны первой и второй группы и членов семей умерших УБД на территории других стран.

Компенсации на жительство бойцам

Украинское законодательство также дает денежные компенсации на жилье военным и их семьям. Такое право имеют:

семьи погибших защитников Украины;

защитники Украины, признанные лицами с инвалидностью из-за войны первой и второй группы;

защитники Украины среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые признаны лицами с инвалидностью из-за войны войны третьей группы или участниками боевых действий;

семьи погибших участников боевых действий на территории других стран;

лица с инвалидностью первой и второй группы среди участников боевых действий территории других стран.

Компенсацию от государства не получат:

лица, совершившие преступление против Украины;

семьи погибших защитников Украины, получивших единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен.

Больше о помощи

Напомним, государство гарантирует право украинским военным на ряд денежных выплат. В частности, на дополнительное вознаграждение могут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Ранее мы писали, что маленькие украинцы, так или иначе пострадавшие от российской агрессии, могут получить финансовую помощь после подачи соответствующей заявки. Средства выплачиваются единовременно, их дают семьям по всей Украине.