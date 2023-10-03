Доплаты в 100 тыс. грн в ВСУ — кому еще из военных назначили выплаты

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине большему количеству военнослужащих начнут начислять доплаты к денежному обеспечению. Речь идет о дополнительных вознаграждениях в сумме до 100 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Как отмечается, список украинских военных, имеющих право на денежные вознаграждения, дополнили. Вскоре дополнительные выплаты поступят на счета еще нескольких категорий военнослужащих.

По материалам Министерства обороны, перечень тех, кто получит разные суммы средств, выглядит следующим образом:

100 тыс. грн — военные, которые служат в ракетных войсках, артиллерии и противовоздушной обороны, и осуществляют огневые поражения противника, как в районах ведения боевых действий, так и вне их;

100 тыс. грн — военные, которые занимаются разминированием в районах ведения боевых действий. До этого им доплачивали 30 тыс. грн;

50 тыс. грн — военные из числа командования и штабов, в том числе вне "горячих точек", однако, управляющие частями и воюющими подразделениями.

Также меньшие суммы доплат получат:

30 тыс. грн — военные, выполняющие боевые задания по разминированию вне районов боевых действий;

20,1 тыс. грн — раненые военные, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям;

от 15 тыс. до 30 тыс. грн — инструкторы учебных центров;

6 тыс. грн — военные срочной службы;

2,35 тыс. грн — украинские курсанты.

Известно, что обновленные суммы денежного довольствия военнослужащим начнут начислять с 29 сентября.

Кто имеет право на самые высокие доплаты

По украинскому законодательству, на денежные вознаграждения в 100 тыс. грн могут рассчитывать военнослужащие, участвующие в боевых действиях или выполняющие задачи по нацбезопасности и обороне. Речь идет о бойцах, которые:

ведут боевые действия непосредственно на линии столкновения, из которых находятся в первом эшелоне обороны или наступления;

выявляют воздушные цели противника в районах ведения военных действий;

ведут воздушные бои или совершают полеты;

находятся в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, участвуют в мероприятиях по огневому поражению противника;

участвовали в боях на временно оккупированных территориях и между позициями войск;

осуществляют огневое поражение воздушных или морских целей;

выводят воздушные суда из-под удара противника с выполнением взлета;

участвуют в боевых действиях на катерах, судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;

отбивают вооруженные нападения на охраняемые объекты, освобождают их от оккупации и насильственного завладения оружием и боевой техникой.

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Напомним, в Украине в текущем году на приобретение жилья для военнослужащих предусмотрено 5,5 млрд грн государственных средств. Деньги перечислили на карточки 700 бойцов.

Также ранее мы писали, что государство гарантирует право украинским военным на ряд денежных выплат. В частности, на дополнительное вознаграждение могут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).