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Пенсии с 45 лет: при каких условиях украинцы получат выплаты раньше

5 октября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — при каких условиях можно получить выплаты с 45 лет
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.

Об этом идет речь в материалах Министерства обороны Украины.

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Как отмечают в Минобороны, военнослужащие могут выходить на пенсию по выслуге лет с момента увольнения из рядов Вооруженных сил Украины.

Ключевые факторы, от которых зависит конечная сумма будущей пенсии:

  • размера должностного оклада;
  • оклада за воинское звание;
  • надбавки за выслугу лет;
  • доплат, носивших постоянный характер (ежемесячная премия).

Военнослужащие могут претендовать на пенсию по выслуге лет, если на дату увольнения имели:

  • выслуга 25 лет;
  • 45-летний возраст.

Как происходит исчисление выплат

Пенсии исчисляют исходя из размера денежного довольствия, с которого уплатили единые взносы на общеобязательное госсоциальное страхование.

В то же время с современных доплат в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн, согласно постановлению правительства № 168 от 24.022022 года, ЕСВ не платят. Расчет берут из суммы денежного довольствия за последние два года.

Максимально объем пенсии за выслугу лет может составлять не более 70% размера денежного довольствия.

Рассчитывается сумма выплат следующим образом:

  • за выслугу 25 лет — 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
  • при общем стаже в 25 лет, из них период военной службы не менее 12 лет и шести месяцев — 50% денежного довольствия (за последние два года) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
  • в случае увольнения по состоянию здоровья и наличия 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия и еще 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Что еще нужно знать военным

Напомним, в Украине большему числу военных начнут начислять доплаты к денежному обеспечению. Речь идет о дополнительных вознаграждениях в сумме до 100 тыс. грн.

Также ранее мы писали, что в Украине в текущем году на приобретение жилья для военнослужащих предусмотрено 5,5 млрд грн государственных средств. Деньги перечислили на карточки 700 бойцов.

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