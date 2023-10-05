Пенсии в Украине — при каких условиях можно получить выплаты с 45 лет

Пенсии с 45 лет: при каких условиях украинцы получат выплаты раньше
В Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.
Об этом идет речь в материалах Министерства обороны Украины.
Кто имеет право на пенсию в 45-ть
Как отмечают в Минобороны, военнослужащие могут выходить на пенсию по выслуге лет с момента увольнения из рядов Вооруженных сил Украины.
Ключевые факторы, от которых зависит конечная сумма будущей пенсии:
- размера должностного оклада;
- оклада за воинское звание;
- надбавки за выслугу лет;
- доплат, носивших постоянный характер (ежемесячная премия).
Военнослужащие могут претендовать на пенсию по выслуге лет, если на дату увольнения имели:
- выслуга 25 лет;
- 45-летний возраст.
Как происходит исчисление выплат
Пенсии исчисляют исходя из размера денежного довольствия, с которого уплатили единые взносы на общеобязательное госсоциальное страхование.
В то же время с современных доплат в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн, согласно постановлению правительства № 168 от 24.022022 года, ЕСВ не платят. Расчет берут из суммы денежного довольствия за последние два года.
Максимально объем пенсии за выслугу лет может составлять не более 70% размера денежного довольствия.
Рассчитывается сумма выплат следующим образом:
- за выслугу 25 лет — 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
- при общем стаже в 25 лет, из них период военной службы не менее 12 лет и шести месяцев — 50% денежного довольствия (за последние два года) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
- в случае увольнения по состоянию здоровья и наличия 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия и еще 3% за каждый год дополнительной выслуги.
Что еще нужно знать военным
Напомним, в Украине большему числу военных начнут начислять доплаты к денежному обеспечению. Речь идет о дополнительных вознаграждениях в сумме до 100 тыс. грн.
Также ранее мы писали, что в Украине в текущем году на приобретение жилья для военнослужащих предусмотрено 5,5 млрд грн государственных средств. Деньги перечислили на карточки 700 бойцов.