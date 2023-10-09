Пенсии в Украине – какая категория граждан получит надбавку в 840 грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые пенсионеры имеют право на прибавку в около 840 гривен. Ее выплачивают такой категории граждан — тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Доплаты за особые заслуги

Как отмечают в Фонде, граждане, награжденные, в частности, военными орденами и медалями, могут претендовать на доплаты в соответствии с законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размеры таких доплат составляют от 20% до 40% прожиточного минимума в зависимости от вида, а также количества наград. То есть от 418 до 837 грн. Сейчас это касается и советских наград, и современных, существующих в Украине.

Военные, которым предоставили статус лица, имеющего особые заслуги перед Родиной, могут рассчитывать на доплаты. Такими считают, в частности, Героев Украины, которым с 2014 вручили орден "Золотая Звезда", лиц, награжденных орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, а также орденом княгини Ольги трех степеней.

За такой статус доплачивают к пенсии 70% прожиточного минимума, 1,46 тыс. грн, однако в некоторых случаях надбавки достигают 10 тыс. грн. Регулирует выплаты постановление правительства от 2 декабря 2009 г. № 1309. С 1 января 2023-го размер таких доплат повысили с одной до трех минимальных заработных плат, то есть с 6,7 тыс. грн до 20,1 тыс. грн. Получать их могут даже Герои Украины, которым пенсию еще не назначили.

Доплаты участникам УБД

Согласно действующему законодательству, участники боевых действий имеют право на дополнительные доплаты к пенсиям. Прибавка составляет 25% от прожиточного минимума. В 2023 прожиточный минимум равен 2,09 тыс. грн, поэтому сейчас размер этой надбавки составляет 523 грн.

Регулирует выплаты постановление правительства №656 "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий". Общий размер пенсии для участников боевых действий с учетом всех надбавок должен составлять не менее 210% от прожиточного минимума. То есть речь идет о сумме 4,39 тыс. грн.

Доплата предоставляется независимо от типа пенсии.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление выплат в размере более 2 тыс. гривен некоторым гражданам пенсионного возраста. Речь идет о так называемых "социальных пенсиях".

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.