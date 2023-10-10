Пенсії в Україні — громадянин відсудив у ПФУ понад 140 тис. грн

Гаманець із грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пенсіонеру вдалося відсудити у держави близько 140 тис. гривень. У рамках справи він отримає недоплачені державні кошти та компенсацію за моральну шкоду.

Про таке рішення суду повідомляє видання Focus.ua.

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Деталі судової справи

Як зазначається, пенсіонер із Чернігова судився з Пенсійним фондом України (ПФУ). У підсумку суд став на бік позивача і зобов'язав фонд виплатити недонараховані гроші у сумі 137,2 тис. гривень та ще 7 тис. гривень моральних збитків.

Як випливає зі справи, українець двічі звертався з позовом до суду. Перший раз, вимагаючи перерахунку пенсійної виплати. Він пояснив, що є військовим пенсіонером і має право на перерахунок, проте ПФУ у Чернігівській області відмовив у перерахунку. Суд визнав фонд винним і зобов'язав провести перерахунок у понад 137 тис. гривень. Оскільки ПФУ проігнорував рішення суду, пенсіонер подав повторний позов до суду, зажадавши компенсацію моральної шкоди у 70 тис. гривень.

Суддя задовольнив позов українця частково, визначивши суму моральної шкоди у 7 тис. гривень. При цьому підтвердив, що Пенсійний фонд такими діями заподіяв пенсіонерові моральних страждань, що виражались у порушенні прав та законних інтересів, заподіянні фінансової шкоди.

Судове рішення вже набуло законної сили.

Більше про пенсії

Нагадаємо, окрема категорія військовослужбовців може отримувати пенсії за вислугу років. Представниця Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова пояснила, хто з військових може розраховувати на такі виплати.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.