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Пенсионер отсудил у государства более 140 тыс. грн: детали дела

10 октября 2023 12:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — гражданин отсудил в ПФУ более 140 тыс. грн
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине пенсионеру удалось отсудить у государства около 140 тысяч гривен. В рамках дела он получит недоплаченные государственные средства и компенсацию за моральный вред.

О таком решении суда сообщает издание Focus.ua.

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Детали судебного дела

Как отмечается, пенсионер из Чернигова судился с Пенсионным фондом Украины (ПФУ). В итоге суд принял сторону истца и обязал фонд выплатить недоначисленные деньги в сумме 137,2 тыс. гривен и еще 7 тыс. гривен морального ущерба.

Как следует из дела, украинец дважды обращался с иском в суд. Первый раз, требуя перерасчета пенсионной выплаты. Он пояснил, что является военным пенсионером и имеет право на перерасчет, но ПФУ в Черниговской области отказал в пересчете. Суд признал фонд виновным и обязал провести перерасчет более чем в 137 тыс. гривен. Поскольку ПФУ проигнорировал решение суда, пенсионер подал повторный иск в суд, потребовав компенсацию морального ущерба в 70 тыс. гривен.

Судья удовлетворил иск украинца частично, определив сумму морального ущерба в 7 тыс. гривен. При этом подтвердил, что Пенсионный фонд такими действиями причинил пенсионеру моральные страдания, выражавшиеся в нарушении прав и законных интересов, причинении финансового ущерба.

Судебное решение уже вступило в законную силу.

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Напомним, отдельная категория военнослужащих может получать пенсии за выслугу лет. Представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова объяснила, кто из военных может рассчитывать на такие выплаты.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.

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