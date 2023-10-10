Пенсії військовим за вислугу років: хто може отримати

Чоловік тримає в руках гроші. Фото: bank.gov.ua

Окрема категорія військовослужбовців може отримувати пенсії за вислугу років. Представниця Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова пояснила, хто з військових може розраховувати на такі виплати.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Хто може розраховувати на пенсії за вислугу років

"На пенсію за вислугу років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років та досягли 45 річного віку. Даний вид пенсії призначається з моменту звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ", — пояснила Чеканова.

За її словами, є правила розрахунку пенсій для військових, які вийшли на пенсію за вислугою років:

пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого сплачувався єдиний внесок на соціальне страхування;

максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більш як 70% від грошового забезпечення;

з доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн відповідно до постанови Кабміну від 24.02.2022 року № 168 ЄСВ не сплачується, бо у розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці.

Як розраховуються пенсії за вислугу років для військових

Пенсії обчислюються таким чином:

за 25 років вислуги — 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;

за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців — 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;

при звільненні за станом здоров’я за наявності 25 років вислуги — 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

Нагадаємо, що в Україні ветерани можуть отримати гранти від держави на відкриття власної справи, запуск та розвиток бізнесу. Під час чергової хвилі надання фінансової допомоги переможцями стали ще 19 військових, які загалом отримають 8,2 млн гривень.