Пенсии военным за выслугу лет: кто может получить

Мужчина держит в руках деньги. Фото: bank.gov.ua

Отдельная категория военнослужащих может получать пенсии за выслугу лет. Представительница Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова объяснила, кто из военных может рассчитывать на такие выплаты.

Об этом сообщает Military Media Center.

Читайте также:

Кто может рассчитывать на пенсии за выслугу лет

"На пенсию за выслугу лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет и достигшие 45 лет. Данный вид пенсии назначается с момента увольнения военнослужащего из рядов ВСУ", — пояснила Чеканова.

По ее словам, есть правила расчета пенсий для военных, вышедших на пенсию по выслуге лет:

пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого уплачивался единый взнос на социальное страхование;

максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% денежного довольствия;

по доплатам в размере 30, 50 и 100 тыс. грн в соответствии с постановлением Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается, так как в расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца.

Как рассчитываются пенсии за выслугу лет для военных

Пенсии вычисляются следующим образом:

за 25 лет выслуги — 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;

за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев — 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;

при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Напомним, что в Украине ветераны могут получить гранты от государства на открытие собственного дела, запуск и развитие бизнеса. Во время очередной волны предоставления финансовой помощи победителями стали еще 19 военных, которые в общей сложности получат 8,2 млн гривен.