Пенсии военным за выслугу лет: кто может получить
Отдельная категория военнослужащих может получать пенсии за выслугу лет. Представительница Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова объяснила, кто из военных может рассчитывать на такие выплаты.
Об этом сообщает Military Media Center.
Кто может рассчитывать на пенсии за выслугу лет
"На пенсию за выслугу лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет и достигшие 45 лет. Данный вид пенсии назначается с момента увольнения военнослужащего из рядов ВСУ", — пояснила Чеканова.
По ее словам, есть правила расчета пенсий для военных, вышедших на пенсию по выслуге лет:
- пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого уплачивался единый взнос на социальное страхование;
- максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% денежного довольствия;
- по доплатам в размере 30, 50 и 100 тыс. грн в соответствии с постановлением Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается, так как в расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца.
Как рассчитываются пенсии за выслугу лет для военных
Пенсии вычисляются следующим образом:
- за 25 лет выслуги — 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
- за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев — 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
- при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.
Напомним, что в Украине ветераны могут получить гранты от государства на открытие собственного дела, запуск и развитие бизнеса. Во время очередной волны предоставления финансовой помощи победителями стали еще 19 военных, которые в общей сложности получат 8,2 млн гривен.