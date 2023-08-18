Обмін валют — експерти розповіли, коли найвигідніше купувати валюту

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Експерти розповіли, на що слід звертати увагу під час обміну іноземної валюти. Знаючи певні нюанси, є шанс купити долари та євро більш вигідно.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Козирєв.

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Коли більш вигідно купувати валюту

Зокрема, експерт прокоментував інформацію про те, що нібито існують дні протягом тижня, коли пропозиції в обмінних пунктах найвигідніші. Він назвав міфом, що період, який припадає з 1 по 15 число, найбільш невигідний для громадян.

Ґрунтується таке упередження на тому, що чиновники нібито отримують аванси та заробітні плати у ці періоди (які доволі значні) і збільшується попит на валюту, а обмінники намагаються цим скористатися. Можуть бути лише поодинокі випадки, але це не є масовим явищем, наголошує Козирєв.

Аналітик зауважив, що насправді зміни курсу залежать не від дат і заробітних плат, а від подій, що відбулися напередодні. Саме через це, щоб найвигідніше купити валюту, необхідно звертати увагу на події в економіці. Як приклад, нагадав про початок коронавірусної пандемії, і як на цьому тлі відбувся злет курсу готівкового долара та євро.

"Це не пов'язано з датами календаря. Причина була не в тому, що в банках щось було погано, а просто у зриві логістичних поставок готівкової валюти в Україну", — пояснив експерт.

Тільки-но Нацбанк завіз достатню кількість готівкового долара та євро, курс впав. Аналогічна ситуація і в період війни в Україні. Зараз на курс впливає ціла низка зовнішніх факторів, зокрема, події на фронті, імпорт-експорт. Торік "стрибки" валюти спровокували перші обстріли енергоінфраструктури, але знову ж — ситуація стабілізувалася.

Фінансист зазначає, що в таких складних умовах НБУ всіма силами намагається контролювати курс, і це вдається завдяки величезним фінансовим надходженням від міжнародних партнерів.

Скільки зараз коштує долар

За інформацією порталу Minfin, у п'ятницю, 18 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився у купівлі до 37,95 (+0,20), у продажу — до 38,15 (+0,16).

Готівковий курс також посилився: 37,42 (+0,13) (купівля) та 38,21 грн (+0,14), (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку фінансистів, у серпні на українському готівковому валютному ринку ситуація буде переважно стабільною, тоді як у вересні очікуються ґрунтовні зміни. Все залежатиме від рішення Національного банку України (НБУ) щодо подальшого зниження облікової ставки.

Також ми писали, що в Україні з 1 серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах тепер неможливо поповнити банківську картку без авторизації.