Обмін валют — експерти розповіли, коли найвигідніше купувати валюту

Обмінники можуть завищувати курс: відомо, коли вигідно купувати валюту
Експерти розповіли, на що слід звертати увагу під час обміну іноземної валюти. Знаючи певні нюанси, є шанс купити долари та євро більш вигідно.
Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Козирєв.
Коли більш вигідно купувати валюту
Зокрема, експерт прокоментував інформацію про те, що нібито існують дні протягом тижня, коли пропозиції в обмінних пунктах найвигідніші. Він назвав міфом, що період, який припадає з 1 по 15 число, найбільш невигідний для громадян.
Ґрунтується таке упередження на тому, що чиновники нібито отримують аванси та заробітні плати у ці періоди (які доволі значні) і збільшується попит на валюту, а обмінники намагаються цим скористатися. Можуть бути лише поодинокі випадки, але це не є масовим явищем, наголошує Козирєв.
Аналітик зауважив, що насправді зміни курсу залежать не від дат і заробітних плат, а від подій, що відбулися напередодні. Саме через це, щоб найвигідніше купити валюту, необхідно звертати увагу на події в економіці. Як приклад, нагадав про початок коронавірусної пандемії, і як на цьому тлі відбувся злет курсу готівкового долара та євро.
"Це не пов'язано з датами календаря. Причина була не в тому, що в банках щось було погано, а просто у зриві логістичних поставок готівкової валюти в Україну", — пояснив експерт.
Тільки-но Нацбанк завіз достатню кількість готівкового долара та євро, курс впав. Аналогічна ситуація і в період війни в Україні. Зараз на курс впливає ціла низка зовнішніх факторів, зокрема, події на фронті, імпорт-експорт. Торік "стрибки" валюти спровокували перші обстріли енергоінфраструктури, але знову ж — ситуація стабілізувалася.
Фінансист зазначає, що в таких складних умовах НБУ всіма силами намагається контролювати курс, і це вдається завдяки величезним фінансовим надходженням від міжнародних партнерів.
Скільки зараз коштує долар
За інформацією порталу Minfin, у п'ятницю, 18 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився у купівлі до 37,95 (+0,20), у продажу — до 38,15 (+0,16).
Готівковий курс також посилився: 37,42 (+0,13) (купівля) та 38,21 грн (+0,14), (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на думку фінансистів, у серпні на українському готівковому валютному ринку ситуація буде переважно стабільною, тоді як у вересні очікуються ґрунтовні зміни. Все залежатиме від рішення Національного банку України (НБУ) щодо подальшого зниження облікової ставки.
Також ми писали, що в Україні з 1 серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах тепер неможливо поповнити банківську картку без авторизації.